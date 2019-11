Ministrul Agriculturii: Am trimis Corpul de control la magazinele „Unirea”

Întrebat ce se va întâmpla în continuare cu magazinele „Unirea”, Oros a răspuns că nu ştie exact, menţionând că aşteaptă un raport al Corpului de control trimis să verifice situaţia.„Nu ştiu exact cum rămâne cu magazinele Unirea, pentru că în prima mea zi de mandat cei din Consiliul de Administraţie au venit să-mi spună că acolo ar fi, şi citez, "probleme cu iz penal" iar "magazinele sunt nişte butaforii". Drept pentru care am trimis Corpul de control, să vedem dacă într-adevăr aşa este. Şi, în urma anchetei, vom vedea ce s-a întâmplat acolo. Sper să nu fie ceea ce au spus dânşii şi, de la o idee, sigur, iniţial bună, aceea de a ajuta pe cei mici (producători- n.red.) să aibă unde să-şi depoziteze şi unde să-şi valorifice produsele, să se ajungă la cu totul altceva, la interese clientelare şi cu iz penal, repet, citez ce au spus cei din Consiliul de Administraţie. Mai multe am să vă spun când o să am şi eu un raport a ceea ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Oros la Izbiceni, unde a participat la o întâlnire cu câteva sute de legumicultori din judeţul Olt.Casa de Comerţ Agroalimentar „Unirea” a deschis două magazine, unul în Sibiu şi unul în Bucureşti, din lanţul de 60 de magazine cu produse tradiţionale provenite de la micii producători români propuse a fi deschise în acest sistem.Casa de Comerţ intenţiona să pună la dispoziţia micilor producători centre de colectare a produselor, inclusiv unele mobile, dar şi o reţea de distribuţie.