România importă 25% din cota de carne de pasăre, fără taxe vamale, alocată de UE Ucrainei

Ucraina beneficiază din partea UE de un contingent de piept de pui pe care îl poate exporta în UE fără taxe vamale. Recent, acest contingent a fost suplimentat de Parlamentul European de la 20.000 de tone de piept de pui la 50.000 de tone. Președintele Uniunii Naționale a Crescătorilor de Păsări România (UNCPR), Ilie Van, a declarat, pentru Fermier în România, că România importă circa 25% din contingentul alocat Ucrainei scutit de taxe vamale.În opinia lui Ilie Van, problema nu ar fi aceste importuri, în sine, cât faptul că pieptul de pui care vine din Ucraina nu este corect etichetat astfel încât consumatorul să poată să aleagă, în condițiile în care Ucraina, nefiind țară membră UE, nu este obligată să respecte condițiile de igienă și securitate la fel de stricte cum sunt cele din țările membre. El declară că în nici un magazin nu se găsește carne de pasăre etichetată ca fiind din Ucraina. „Vine probabil vrac, este ambalată în România și vândută ca fiind produsă aici. Or, Ucraina nefiind membră UE nu știm dacă respectă aceleași condiții de igienă. Consumatorul nu are posibilitatea să aleagă”, declară președintele UNCPR.Un plan al Uniunii Europene destinat limitării importurilor de carne de pui din Ucraina a fost adoptat săptămâna trecută, acesta fiind ultimul pas în reglementarea acestei probleme, după ce Parlamentul European a votat în favoarea includerii pieptului de pui cu os pe lista produselor din Ucraina care beneficiază de o anumită cotă scutită de la plata taxelor de import. În paralel, Parlamentul European a aprobat majorarea, la 50.000 de tone, a cantităţii totale de carne de pui pe care Ucraina poate să o exporte în UE fără tarife vamale. Potrivit sistemului revizuit, importurile de piept de pui (cu sau fără os) din Ucraina care depăşesc cota de 50.000 de tone vor fi vizate de o taxă de 100,8 euro pentru fiecare 100 de kilograme.Noul regim are nevoie de aprobarea finală a guvernelor statelor membre UE, însă în mod normal acest pas este o simplă formalitate. Votul din Parlamentul European reprezintă o soluţie de compromis între prelungirea facilităţilor comerciale acordate Ucrainei de către UE şi protejarea producătorilor comunitari de carne de pui în faţa creşterii importurilor de piept de pui din Ucraina. Potrivit datelor furnizate de Parlamentul European şi Comisia Europeană, importurile de piept de pui din Ucraina au crescut de 15 ori până la 55.500 de tone (sau 91,4 milioane euro) anul trecut comparativ cu 2016.