Orban, despre plățile directe pentru agricultură: Sunt primării care nu dau adeverințe. Este un abuz

Ludovic Orban i-a semnalat, luni, ministrului Agriculturii Adrian Oros că există primării care nu eliberează adeverințe pentru plățile directe din fonduri europene ale agriultorilor. Premierul a caracterizat acest fapt drept un abuz și a solicitat ministrului să se ia toate măsurile care se impun, transmite Mediafax.





"Domnule Oros, în ce privește plățile directe din fonduri europene, avansul de 70%, am primit informații că există probleme legate de adeverințele emise de primării. Există astfel de probleme? Aici vreau să vă spun foarte limpede, dacă există primării care nu eliberează adeverințele necesare pentru ca beneficiarii să beneficieze de plată, vreau să luați toate măsurile care se impun în astfel de situații, pentru că după părerea mea este un abuz dacă un primar refuză să acorde adeverința către un proprietar de teren agricol care are dreptul să beneficieze de plăți directe la hectar", a transmis premierul Ludovic Orban, luni, ăn debutul ședinței de Guvern.





Adrian Oros a admis că există probleme cu eliberarea adeverințelor, precizând că până la finele anului, sumele plătite către agricultori se ridică la valoarea de 1,9 miliarde de euro.





"Da există și astfel de probleme .Oricum, sumele plătite anul acesta, din ce îmi spun colegii de la APIA, până la finele anului, sunt cele mai mari. S-au plătit până acum 1,9 miliarde le euro, dintre care 254 de milioane FADR, 50 de milioane buget național, 1,6 miliarde prin APIA. Am primit de la Comisia Europeană, vineri, decizia prin care ne anunță că în 5 ianuarie 2020 ne va fi rambursată suma de 1,25 miliarde de euro. Plățile avansului s-au plătit în toatlitate, la resturi suntem undeva la 87% și vom continua la începutul anului viitor(...) Am avut unele situații în care unele direcții județene pentru agricultură au făcut plățile cu întârziere, deși noi am virat banii pentru Programul Tomata. În Galați, Brăila și cred că și în Teleorman, dar o să verific", a răspuns ministrul Agriculturii Adrian Oros.





Premierul Orban a adăugat că Ministerul Agriculturii trebuie să intervină acolo unde sunt "tălpi puse e la nivelul administrației locale" și i-a solicitat ministrului să identifice localitățile cu întârzieri la plată.