Crescătorii de păsări din România cer interzicerea importurilor de carne de pasăre din Polonia, pe fondul gripei aviare care evolueză în această țară

„Noi considerăm că ar trebui urgent interzise importurile din Polonia. Avem și noi capacitatea de a produce carne de pasăre, nu trebuie să importăm din Polonia. Această țară are în fiecare an probleme și ar trebui să respecte condițiile tehnice, dacă vrea să activeze în piața comună. Anul trecut a umplut toată Europa de Salmoneloză, acum are probleme cu gripa aviară”, declară Ilie Van.În urma întâlnirilor de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, crescătorii de păsări nu au reușit să convingă autoritățile că interzicerea importurilor se impune. „Se prevalează de faptul că trebuie mai întâi să emită Comisia Europeană o decizie în acest sens. Probabil că așteaptă să vină gripa aviară peste noi, ca să interzică importurile”, afirmă președintele UNCPR.El subliniază și faptul că ar trebui luate măsuri la intrarea în țară a TIR-urilor care aduc marfă din Polonia, dar având în vedere faptul că este vorba de un virus, acesta poate foarte ușor să se răspândească.La sfârșitul acestei săptămâni, joi și vineri, 16 și 17 ianuarie a.c., la Bruxelles va avea loc o sesiune specială dedicată focarelor epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din Polonia, la care vor participa și experți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din România.În Polonia, conform informațiilor de până în prezent, evoluează un număr de nouă focare de gripă aviară cu subtipul H5N8, înalt patogenă, în regiunile Krasnostawski, Lubartowski și Ostrowski. Primele focare au fost detectate la sfârșitul anului trecut, în trei ferme comerciale de curcani, în 30 și 31 decembrie, iar la începutul anului curent boala a afectat și fermele de găini ouătoare, potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii (USDA).În Slovacia, de asemenea, în data de 9 ianuarie a.c., a fost depistat un focar de gripă aviară înalt patogenă cu subtipul H5N8. Au fost sacrificate 22 de păsări. La începutul lunii decembrie anul trecut, a mai fost raportat un caz de virus gripal aviar slab patogen în Marea Britanie, rezolvat, și altul în Franța.Luni, 13 ianuarie, a fost publicat un raport transmis OIE de către Ungaria, care anunță detectarea unui focar de gripă aviară înalt patogenă de tip H5N8 la o fermă de păsări din regiunea Komarom-Esztergom. Posibila sursă de infecție este contactul indirect cu păsările sălbatice. Sunt suspecte că au contractat virusul 53.500 de păsări. Sunt așteptate alte rapoarte.