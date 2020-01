Ministrul Agriculturii, despre magazinele ''Gostat'', creația lui Liviu Dragnea: Nişte concluzii au fost înaintate Parchetului

​ Corpul de control al Ministerului Agriculturii a trimis Parchetului "nişte concluzii" legate de magazinele Gostat înființate prin Casa de Comerț Unirea, proiectul fostului lider PSD Liviu Dragnea, pus în practică de Petre Daea. Anunțul a fost făcut de către ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros. Controlul a fost făcut în urma unei sesizări a Consiliului de Administraţie al Casei de Comerţ Unirea, care a reclamat că "magazinele sunt butaforii cu iz penal", unde s-au făcut achiziţii de un milion de euro.

Potrivit ministrului Agriculturii, controlul a vizat achiziţiile pe care le-au făcut cele două magazine de stat, achiziții de aproximativ un milion de euro, fără să aibă aprobarea consiliului de administraţie.

"Acest control a început la sesizarea consiliului de administraţie, care în prima zi când am ajuns la minister au venit să sesizeze acest, să spună că acolo sunt multe lucruri cu iz penal, că magazinele sunt butaforii. Eu am dat în verificare la Corpul de control, ceea ce s-a întâmplat. Am înţeles că există un material cu nişte concluzii care au fost înaintate Parchetului", a declarat joi, la Sibiu, Nechita-Adrian Oros, citat de Agerpres.





Ministrul a explicat că, fiind făcută sesizarea la Parchet, el nu poate da mai multe informaţii privind "materialul" Corpului de Control de la minister.





Întrebat ce le spune consumatorilor, ţinând cont că la Sibiu "Brânzăria" înfiinţată de Petre Daea este deschisă, chiar dacă are mai puţine produse, Oros a răspuns: "Problema este următoarea: statul nu are cum să se implice în procesul de vânzare fără să nu disturbe piaţa şi asta s-a întâmplat, pentru că am avut foarte multe reclamaţii de la cei care nu au fost primiţi în magazin, pentru că în momentul în care s-au făcut cele două magazine a fost primită marfa anumitor persoane şi foarte multe persoane nu au avut acces acolo. Statul are alte mijloace şi mecanisme pentru a stimula vânzarea produselor celor mici, pentru că ideea iniţială asta a fost: cei mici care nu reuşesc să îşi vândă produsele, neavând acces în marile lanţuri de retail şi vânzând cantităţi foarte mici în pieţele locale, au o singură soluţie. Şi soluţia există. Şi în ţară la noi sunt modele de bune practici, cooperativele. Cei care s-au unit în cooperative reuşesc atât să îşi procure inputuri la nişte preţuri foarte favorabile, cât şi să îşi vândă marfa la nişte preţuri care să îi facă să reziste pe piaţă."





Ministrul Agriculturii nu vede niciun viitor pentru aceste magazine alimentare de stat.





"Prin intervenţia statului, nu. Deci, noi putem să îi stimulăm, le-am spus, prin această lege a cooperativelor şi prin faptul că în noul PNS sunt axe de finanţare exact pentru a stimula cererea şi aceste cooperative să îşi facă depozite", a arătat Oros.

În octombrie 2019, la Sibiu s-a înfiinţat primul magazin alimentar de stat, numit "Brânzărie", în prezenţa fostului ministru al Agriculturii. Aici se află şi astăzi, pe rafturi, brânzeturi făcute doar de acei fermieri şi producători care sunt membri în Asociaţia "Telemeaua de Sibiu". O parte dintre ei au renunţat să îşi mai comercializeze produsele aici, după ce au fost probleme cu plata.

Casa de Comerț Agroalimentar Unirea a fost înființată de fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, la inițiativa lui Liviu Dragnea, care susținea că scopul este de a-i ajuta pe micii fermieri să își valorifice produsele. În aprilie 2019, Guvernul PSD a aprobat majorarea capitalului social al Casei de Comerț Agroalimentar Unirea la 93 de milioane de lei.

”Am intrat în Uniunea Europeană, foarte bine, dar nu suntem obligați să mâncăm absolut toate E-urile, adică de ce am fi obligați? Poate reușim să facem ca produsele agricole să se prelucreze mai mult în România, că noi suntem într-o situație foarte frumoasă, se recoltează grâul și cum se întoarce grâul nostru? Napolitane, biscuiți, pâine congelată. Noi luăm pe grâu atât și plătim atât când vine napolitana atât. Noi nu mai suntem în stare să facem napolitane, că suntem proști? Adică suntem leneși, nici vorbă, leneșul e Iohannis, nu noi”, susținea Liviu Dragnea în martie 2019.