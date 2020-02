Fermier, despre secetă: Vrem să renunțăm la cultivarea de floarea-soarelui din primăvară

"Dacă plouă, se mai face ceva. Dacă nu, începe să se ducă în jos. Dar a dat Dumnezeu și a mai fost un pic de ploaie. Culturile de grâu sunt cam slabe, a început să se îngălbenească grâul, pentru că nu mai are umiditate. El s-a făcut cât de cât, a început", spune un fermier."Ar mai trebui cam 60-70%, dacă ar avea, dar nu are. Ar mai trebui cam 15-20 de litri de apă acuma. Eu lucrez la această stațiune de vreo 33 de ani. Am mai întâlnit perioade, dar ca asta, nu. Niciodată", spune un alt agricultor.Meteorologii spun că deficitul de apă din sol este de 300 de litri pe metru pătrat. Culturile de floarea-soarelui vor avea cel mai mult de suferit, avertizează experții."Dacă pe perioada acestei luni, luna februarie, nu vor exista precipitații care să acopere deficitul de apă care deja se înregistrează din decembrie anul trecut, atunci există posbilitatea să fie oarece probleme în privința culturilor aflate în câmp. E un deficit, într-adevăr foarte mare, care nu poate fi acoperit cu un singur episod de precipitații. Deficitele în sol acum se situează între 150-200 chiar 300 de (metri cubi- n.red.) pe hectar, e un deficit foarte mare. Ar trebui să avem cel puțin 2-3 episode de precipitații, de circa 20-30 de litri pe metru pătrat care să acopere acest deficit", a declarat Daniel Alexandru, șef laborator agrometeorologie din cadrul Autorității Naționale de Meteorologie (ANM).Pe lângă seceta acută cu care se confruntă fermierii, temperatura peste media anotimpului a favorizat și îmbolnăvirea plantelor. Cea mai afecatată va fi cultura de de floarea soarelui, spun fermierii. Ei nici nu o pot proteja, din cauza unei măsuri luate de autorități, și anume interzicerea neonicotinoidelor, un tip de pesticide ce poate fi utilizat doar pentru cultura de porumb."Având în vedere clima de care vorbeam, condițiile create de climă și de invazia dăunătorilor din sol, ne face pe noi, producătorii agricoli, să mai renunțăm în a mai cultiva în primăvară floarea soarelui. Producția de floarea sorelui reprezintă 30% din cultura fiecărui fermier. Aceștia nu știu cu ce ar putea să o înlocuiască, întrucât porumbul are și mai multă nevoie de apă", a declarat Gheorghe Albu, președintele interimar al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR)România se află pe primul loc la producția de floarea-soarelui în Uniunea Europeană, cu o recoltă de 3,4 milioane tone în 2019. Suprafața însămânțată a fost de 1,5 milioane hectare.