VIDEO Dubai: "Revoluția agricolă" din mijlocul deșertului

"Dubaiul are o infrastructură adecvată și o capacitate de stocare capabilă să facă față nevoilor Emiratelor și chiar nevoilor țărilor vecine", spune directorul executiv al acestei platforme, Redha al-Mansouri.













Ferma produce diverse legume pe verticală, cu tehnici care merg de la controlul exact al luminii și irigației până la reciclarea a 90% din apa utilizată."Este o revoluție agricolă în mijlocul deșertului", a declarat directorul fermei, Bassel Jamal."Oferim fiecărei plante cantitatea de apă, umiditate și căldură de care are nevoie. Este ca și cum ar fi clienta unui hotel de cinci stele", spune acesta.Pandemia de Covid-19, cu riscurile de perturbare la scară mondială a aprovizionării cu produse perisabile, a reamintit importanța conceptului de securitate alimentară.Dubai și Emiratele Arabe Unite în general au resurse reduse de apă, puține terenuri arabile și un mediu deșertic ostil agriculturii.Chestiunea securității alimentare nu se punea în urmă cu câteva decenii, atunci când Dubaiul și vecinii săi nu erau locuite decât de beduini care se mulțumeau, pentru a se hrăni, cu o mână de curmale și câteva guri de lapte de cămilă.Dar, cu bogăția oferită de petrol, începând cu anii 1970 și avalanșa de milioane de expatriați, Dubaiul are azi peste 3,3 milioane de locuitori iar nevoile alimentare au crescut și sunt diversificate.Dubai, ca și celelalte șase membre ale federației Emiratele Arabe Unite, importă 90% din produsele agricole, potrivit statisticilor oficiale.Produsele, în special cele proaspete, ajung pe calea aerului și Dubaiul nu are de ce să invidieze piețele din marile capitale ale lumii.Dar, într-o regiune instabilă din care face parte și Iranul, securitatea alimentară a devenit un obiectiv esențial pe termen lung.În urmă cu zece ani, Emiratele au început să cumpere sau să închirieze terenuri agricole în străinătate, în special in Africa de Est, pentru a-și garanta importurile chiar și în timpuri de criză.Dar instabilitatea politică din regiune au determinat Emiratele să se orienteze spre Australia și Europa de Est dar și să adopte alte strategii, precum constituirea de stocuri și o agricultură bazată pe tehnologii sofisticate.Pentru Bassel Jamal, modelul fermei pe care o conduce, unde totul este controlat de computere, este o "alegere pentru viitor"."Nu vrem să depindem de importuri. Vrem să producem local, tot timpul anului, fără să fim preocupați de schimbările climatice, de ploi sau secete", spune el.La fel ca Al-Badia, numeroase alte ferme apar în Dubai și în țările vecine.Abdellatif al-Banna cultivă ananas în patru sere unde totul este atent controlat și urmărește evoluția culturilor prin intermediul internetului.Piscicultura se dezvoltă de asemenea, cu o fermă de somon în Dubai a cărei producție de calitate este salutată în întregul emirat.Aceste unități agricole, adeseori rodul unor investiții private, sunt încurajate de guvern spune Omar Bouchehab, care conduce Comitetul de securitate alimentară din Dubai.Un plan care prevede creșterea cu 15% a producției agricole locale în 2021 este în curs de aplicare, a declarat el, pentru AFP.De asemenea, se are în vedere sporirea cu 30% a utilizării tehnologiilor agricole moderne în aceeași perioadă.La începutul crizei sanitare, Dubaiul nu s-a confruntat cu dificultăți în aprovizionarea cu produse proaspete, în ciuda marii dependențe de importuri.Grație menținerii transporturilor aeriene de mărfuri, Dubaiul a putut chiar să asigure reexportarea de diferite produse alimentare la vecinii săi.La Fresh Market, o mare piață de produse proaspete, o mulțime de muncitori transportă și stochează tone de produse alimentare importate.