România importă pentru prima oară semințe de floarea-soarelui din Argentina

Vasul Epiphania, cu destinația România, va pleca pe 14 martie din portul argentinian Necochea, cu o încărcătură de 35.000 t de semințe de floarea-soarelui. Furnizorul este Amaggi.Registrul de export al Argentinei notează că se vor mai face exporturi de 60.000 t de semințe de floarea-soarelui, pentru un volum total de 95.000 t în acest an, conform datelor actuale.Vremea secetoasă din acest an și o reducere a suprafețelor cultivate au făcut ca recolta românească de semințe de floarea-soarelui să scadă cu 28%, la 2,24 milioane de tone, precizează datele de la United States Department of Agriculture, provocând o scădere cu 37% a propriilor exporturi.Seceta din zona Mării Negre a afectat și recoltele de soia din regiune. Brazilia va exporta 51.600 t de boabe de soia spre Ucraina pe 20 martie. Vasul Papa John va transporta această primă încărcătură de după iulie 2020. ( agriCENSUS ).