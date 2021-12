Fermierii spun ca situatia zootehniei este catastrofala, iar piata a devenit dependenta de importuri: ”Guvernul Cîțu ne-a dat o palmă”

Fermierii spun ca situatia zootehniei este catastrofala, iar piata a devenit dependenta de importuri. De asemenea, guvernul nu a platit ce datora fermierilor in urma pestei porcine, care a decimat peste 1 milion de porci din vara pana acum.”Guvernul nu a plătit ajutorul de Covid pe care il așteaptă fermierii. Situația zootehniei este catastrofală, România este dependentă de achizițiile de carne din alte țări, precum Germania, Spania, Polonia, Ungaria, Franța. O parte din această carne mai are puțin până la expirare datorită distanțelor lungi și a aglomerației de la graniță. Pesta porcină africană face in continuare ravagii, a inchis nu numai ferme și a decimat peste un milion de porci, ci a reușit să și sperie bruma de fermieri care au mai rămas pe baricade. Statul nu a plătit efectivele ucise din vară și până acum!”, auză ACEBOP într-un comunicat .Aceștia se declară dezamăgiți de fostul prim-ministru Cîțu, care ”nu a ințeles nimic din agricultură, care a lăsat răni adânci mai ales in filiera porcului, dar și in alte sectoare”. ”Guvernul Cîțu ne-a dat o palmă dureroasă, neplătind fermierilor ce li se cuvenea. Nu vedem niciun lucru bun făcut pentru agricultură, pentru zootehnia românească. Guvernul Cîțu doar a distrus!”, acuză aceștia