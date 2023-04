AGRICULTURA Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 20:34

HotNews.ro

0

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirmă că în fiecare an „agricultura se desfăşoară sub zodia riscului”, el admiţând că nu doar anul acesta, ci în fiecare an vor exista pierderi în acest domeniu, dar că cei care lucrează în agricultură îşi asumă riscurile, transmite News.ro.

Petre Daea Foto: Agerpres

„Agricultura se desfăşoară sub zodia riscului şi oamenii mai slabi de înger, cum zice românul, sigur că îi apucă teama la prima bătaie de vânt. Eu sunt un om care cunosc bine fenomenul agricol şi spun că da, vom avea şi pierderi, cum de altfel vom avea în fiecare an, ştiindu-se că temperaturile scăzute afectează anumite specii de pomi fructiferi, cei care înfloresc mai devreme. Vom avea, dar ne asumăm aceste pierderi”, a declarat ministrul Agriculturii sâmbătă, la Ploieşti, întrebat cum crede că va fi acest an agricol.

Acesta a subliniat că se bucură pentru faptul că a plouat în ultima perioadă, iar în agricultură există cantitatea de apă necesară pentru însămânţarea culturilor la timp şi pentru desfăşurarea proceselor biologice ale plantelor.