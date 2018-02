Grupul american Delphi Packard inchide fabrica din Caras-Severin unde lucreaza 700 de angajati

Compania motiveaza spunand ca nu a gasit destula forta de mucna in regiune"In urma intalnirii avute in data de 19 ianuarie cu reprezentantii sindicatului, echipa de management Aptiv Electrical Distribution Systems Romania, a comunicat faptul ca fabrica din Moldova Noua nu mai poate sa sustina un proiect complet din cauza constrangerilor cauzate de forta de munca limitata disponibila in regiune. Pentru a desfasura un proiect complet specific tipului nostru de industrie, bazat in principal pe forta de munca, e nevoie de un numar mai mare de angajati decat am reusit sa atragem din regiune. Am fost astfel nevoiti sa luam decizia de a ne ajusta operatiunile din Romania. Incetarea activitatilor de productie in Moldova Noua va avea loc la sfarsitul lunii martie, cu impact asupra a 698 de angajati. Vom face toate demersurile necesare impreuna cu partile implicate pentru a minimiza impactul negativ si pentru a cauta solutii care sa-i ajute pe angajatii afectati de aceasta masura", sustin oficialii companiei intr-un comunicat de presa.Delphi ii incurajeaza pe angajatii de la Moldova Noua sa aplice la posturile disponibile in fabricile din Sannicolau Mare, Ineu si Centrul de Inginerie din Arad, punandu-le la dispozitie oferte de angajare.Prefectul judetului Caras-Severin spune ca este pacat ca s-a ajuns aici si adauga ca forta de munca nu a fost o mare problema."Este trist ce se va intampla. Nu stiu exact care este motivul, pentru ca la inceputul anului 2016, la Delphi lucrau 2300 de oameni, deci forta de munca nu a fost chiar o problema. Este pacat acum ca eforturile fostilor primari din Moldova Noua, de a aduce aceasta firma in zona, se duc pe apa Sambetei, este pacat ca judetul va avea o incarcatura negativa de aproape 700 de someri", ne-a declarat prefectul judetului Caras-Severin, Matei Lupu.In Romania, Delphi Packard mai are deschise fabrici la Sannicolau Mare si Ineu, detinand si un centru de inginerie la Arad.