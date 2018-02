Franta interzice folosirea telefoanelor mobile in masina

Hotararea vine dupa ce in 2017 un sofer a contestat o amenda pe care a primit-o pentru utilizarea telefonului in timp ce era parcat intr-un sens giratoriu.Conform noii legi, cei care se afla in zone neautorizate vor primi o amenda de 135 de euro si trei puncte penalizare, pentru trei ani.Aceeasi pedeapsa este aplicata si in cazul soferilor care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc.Legea nu se aplica in cazul dispozitivelor hands-free, insa restrictioneaza folosirea castilor fara fir (wireless).Telefonul mobil poate fi folosit doar in cazul in care automobilul se afla intr-o parcare special amenajata sau daca autovehiculul s-a defectat sau a fost implicat intr-un accident.Guvernul francez a adoptat o pozitie activa privind masurile de prevenire a deceselor rutiere. De exemplu, luna trecuta a fost luata in considerare retinerea permisului de conducere in cazul in care soferul foloseste telefonul mobil in timp ce conduce.Potrivit unui studiu efectuat anul trecut de catre Organizatia franceza de siguranta rutiera, aproximativ 10% dintre accidentele din tara sunt cauzate, cel putin partial, de utilizarea telefoanelor la volan.In Statele Unite, mai multi producatori de smartphone-uri sunt rugati de autoritatile federale de siguranta auto sa ia in considerare blocarea anumitor aplicatii si functii prin introducerea functiei "driving mode".