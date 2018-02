Playtech.ro: Dacia 1310 TS, modelul rar fabricat in Romania comunista

Unul dintre cele mai rare si mai puternice modele Dacia a fost Dacia 1310 TS. Se spune ca automobilul a fost fabricat, ca multe altele, la dorinta lui Nicolae Ceausescu, care vazuse in vizitele oficiale ca in Occident marile companii fabricau masini exclusiviste. Si acelasi lucru l-a dorit in Republica Socialista Romania.Astfel, Dacia 1310 TS a iesit pe poarta fabricii de la Mioveni in anul 1981 si era o editie limitata. Automobilul se bucura de dotari premium care puteau fi gasite cu greu la acea vreme pe alte masini fabricate in sud-estul Europei.Citeste restul articolului pe Playtech.ro