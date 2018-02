In ianuarie s-au inmatriculat peste 11.000 de masini noi si 39.000 second-hand

Luna trecuta s-au inmatriculat 11.744 masini noi, in crestere cu 66% fata de ianuarie 2017. Cele mai multe au fost Dacia, peste 3.600, in timp ce pe locul doi a fost Volkswagen, cu 1.080 de masini si pe trei Skoda, cu 905.La masini second-hand din import cresterea a fost extrem de mare, de la sub 8.000, la 39.262, explicatia tinand de faptul ca in ianuarie anul trecut timbrul de mediu era inca in vigoare.Datele DRPCIV arata ca s-au inmatriculat peste 10.000 de masini Volkswagen, peste 4.400 Opel si peste 3.700 de masini Ford.Si tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern (reinmatriculari) au fost la un nivel de volum foarte ridicat. Au fost tranzactionate peste 8.000 de masini Volkswagen si peste 4.900 Opel si Dacia.