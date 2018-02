Opel va lansa in 2020 o versiune 100% electrica a modelului Corsa

Opel a vandut modelul Ampera-E, versiunea europeana a modelului Chevrolet Bolt din SUA, dar si-a gasit sub 2,000 de clienti anul trecut si masina a fost scoasa de pe piata.Corsa electrica va ajunge pe piata la un an dupa lansarea noii generatii Corsa cu motor pe combustie interna si va fi primul model Opel de volum care ca fi construit pe platforma PSA.Corsa EV va concura cu modele precum Renault Zoe si va fi produsa la fabrica de la Zaragoza (Spania), pentru asta o parte din productia succesorului SUV-ului Mokka urmand a fi mutata in Germania.Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice, iar Renault Zoe si Nissan Leaf sunt cele mai cautate modele.Sursa: Automotive News