Cine este Otokar, compania din Turcia care a castigat licitatia pentru autobuze in Bucuresti

Compania Otokar Otomotiv a avut afaceri de aproape 400 milioane euro si a exportat de peste 100 milioane euro. Otokar produce si vehicule miliare, inclusiv blindate si vehicule utilizate pentru indepartarea minelor antipersonal. Numele complet al companiei este. Compania are o capacitate anuala de productie de 5.000 de autobuze.Fabrica companiei ocupa 552.000 mp si se afla in orasul Arifiye din provincia Sakarya din nord-vestul tarii.Otokar produce mai multe tipuri de vehicule de transport persoane, de la microbuze de 5,8 metri lungime, pana la autobuze articulate, de 18 metri.Otokar a produs si autobuze hibride si electrice, iar printre cele 60 de tari in care a facut livrari se numara si Bulgaria, Spania, Italia, Belgia, Olanda si Malta.Compania este parte a Koç Holding A.Ş, cel mai mare grup industrial turcesc, un gigant cu aproape 100.000 de angajati. Koc are in Turcia o uzina Ford si detine si marcile Beko si Grundig. Koc detine si fabrica Arctic Gaesti.Initial, contractul a fost estimat la circa 510,5 milioane de lei, fara TVA, pentru o perioda de 4 ani si vizeaza achizitia a 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri cu o capacitate minima de 96 de calatori, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri si o capacitate minima de 70 de calatori, precum si 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu o capacitate minima de 135 de calatori.