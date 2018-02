Bilantul pietei auto mondiale in 2017 - Top marci, modele si tari

Vanzarile totale de autoturisme si vehicule comerciale au crescut cu doua milioane de unitati, iar cea mai spectaculoasa evolutie a avut-o segmentul SUV a carui cota de piata a crescut de la 30%, la 34%.In lume s-au vandut anul trecut peste 62 de milioane de masini pe benzina si aproape 14 milioane diesel. Vanzarile de hibride si electrice au totalizat 3,8 milioane de unitati, Toyota Prius gasindu-si 210.000 de clienti, iar Nissan Leaf si Tesla Model X, aproape 50.000 fiecare.Top 10 marci (sursa - JATO)Toyota a fost marca numarul unu la vanzari, urmata de Volkswagen. In top 25 marci dupa vanzari au intrat si trei marci chineze: Geely, Baojun si Wuling. Ford a fost pe 3, Renault pe 11, iar dintre marcile germane premium, cel mai bine sta Mercedes (locul 9 in lume), in timp ce BMW este pe 12, iar Audi pe 13.Cea mai vanduta gama a fost Seria de camionete F de la Ford, Toyota Corolla si-a gasit peste 900.000 de clienti, iar Volkswagen Golf, peste 850.000. Cel mai vandut SUV a fost X-Trail de la Nissan, vandut in multe tari si sub numele de Rogue. Honda Civic si-a gasit peste 800.000 de clienti, iar Toyota RAV4, mai mult de 770.000.Top 10 modele (sursa - JATO)