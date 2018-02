Daimler intra pe mana chinezilor, care vor si mai multe automobile electrice

Corespondenta din Germania

Vrajeala chineza

Accent pe masini electrice

Shopping chinez in stil mare

La sediul Daimler, Li va discuta cu mai mulți membri ai conducerii, inclusiv cu directorul financiar Bodo Uebber, scrie „Bild am Sonntag“ (BamS). Vineri, Li a achiziționat pe piata libera 9,69% din actiunile Daimler, continuand seria de investitii chineze in sectoare- cheie ale industriei germane, si nu numai. Cu sute de miliarde de dolari doar in ultimul deceniu, China e prezenta investitional peste tot pe glob, foarte putin in Romania.Valoarea de piata a Daimler este in prezent la peste 75 de miliarde de euro. Pretul actiunilor a fost in scadere in luna ianuarie, de la 76, la putin peste 70 euro/actiunea. Dupa anuntarea investitiei din China, pretul titlurilor a crescut cu 1,4%, in cateva ore. Daimler nu are niciun actionar unic majoritar, pana la Li cel mai mare actionar fiind fondul de suveranitate al Kuweitului, cu 6,8%.Li Shufu a subliniat intr-o declaratie facuta ieri, ca vrea „sa insoteasca Daimler, care e pe cale sa devina unul dintre cei mai importanti furnizori de mobilitate electrica, din lume".Vizita miliardarului chinez in Germania este o „ofensiva a farmecelor", considera "BamS", deoarece rezervele autohtonilor fata de investitorii chinezi sunt inca mari. In Cancelaria germana, Li se va intalni cu Lars-Hendrick Röller, consilierul economic al cancelarului german, Angela Merkel (CDU).La Stuttgart, luni ar putea avea loc o discutie a lui Li cu CEO-ul Daimler, Dieter Zetsche. Deja la inceputul lunii februarie, cei doi ar fi avut prima intrevedere. In cadrul acesteia, Li ar fi pus anumite conditii si ar fi cerut reduceri de pret, refuzate de Daimler.Sambata, Li a spus: „Daimler este o companie remarcabila, cu management de prima clasa. Este o onoare sa putem sprijini aceasta echipa, sub conducerea lui Dieter Zetsche, in viitor ". Concernul auto german a salutat si el intrarea in actionariat a lui Li, care este „un investitor pe termen lung”. Acesta detine deja deja marcile de automobile Volvo, Lotus, Geely și London Taxi.Geely a achizitionat compania Volvo in 2010, de la producatorul american de automobile, Ford. Brandul Suediei a facilitat intrarea pe piata al companiei Geely, de acum opt ani, Volvo reusind sa-si sporeasca semnificativ vanzarile pe piata chineza, dupa tranzactie.La sfarsitul anului trecut, Geely a devenit, de asemenea, cel mai mare actionar al constructorului suedez de vehicule comerciale, Volvo Trucks. Intrarea in Daimler va ajuta acum Geely sa continue internationalizarea grupului.Ca piata de desfacere, compania auto germana a avut experiente excelente cu China, in ultimii ani. Dupa ce Daimler a intrat in competitia cu BMW si Audi pe cea mai importanta piata mondiala a automobilelor, si-a construit puternic reteaua de vanzari, beneficiind de rate de crestere considerabile.Guvernul chinez a impus producatorilor auto autohtoni o cota de productie a unitatilor hibride. In spiritul acestor noi orientari, compania-mama chineza a Volvo a renuntat la o motorul de combustie pur. Iar constructorul auto suedez doreste sa produca noi modele de serie, incepand din 2019, numai cu actionari electrice - inclusiv autovehicule electrice, motoare hibride si arzatoare cu un motor electric de sustinere (asa-numitul hibrid bland).Reorientarea Volvo este o reactie la noile conditii de piata din China. Acolo, guvernul a luat o serie de masuri pentru a stimula vanzarea de masini cu motor alternativ. In orasele afectate de smoguri, precum Beijing si Shanghai, cu greu se obtin noi placute de inmatriculare pentru autoturismele cu motor pe benzina. Cumparatorii de masini cu alimentare electrica beneficiază foarte mult de subventiile guvernamentale.In plus, guvernul chinez a dispus o cota de productie, in luna septembrie. Conform unui sistem de puncte, incepand din 2019 zece procente din vehiculele produse trebuie sa aiba transmisie hibrida sau motor pur electric. Din acest motiv, spre deosebire de majoritatea producatorilor germani, Geely are o lunga lista de vehicule cu actionare electrica, in gama lor de produse si nu e zgarcit, cand vine vorba de testarea unui nou teren, chiar si cu investitii mari.Nu doar Daimler,ci multe alte firme relevante din Germania se afla in intregime sau cu participatii majoritare, in proprietate chineza. Iata cateva dintre ele: Putzmeister (betoniere), Kiekert (sisteme de inchidere auto), Schwing (betoniere), Kion (stivuitoare), Solibro (celule solare), Sunways (fotovoltaica), Tailored Blanks (metalurgie, firma-fiica a Thyssen Krupp), Koki Technik Transmission Systems (componente auto), Hilite (piese auto), Krauss-Maffei (masini si instalatii speciale), EEW (instalatii de procesare a gunoiului), Manz (constructor de masini).In 2016 s-a incercat si preluarea actiunilor Aixtron de catre investitorul chinez Fujian Grand Chip Investment (FGC). Producatorul german de echipamente electronice a inregistrat, vreme de cativa ani, pierderi de zeci de milioane de euro. Tranzactia a esuat, nu in ultimul rand datorita interventiei americane la cel mai inalt nivel – servicii secrete si presedintele Obama. In decembrie 2016, in urma presiunilor SUA, chinezii au renuntat la producatorul german de chip-uri electronice, Aixtron.Aceasta nu i-a impiedicat insa sa investeasca in alt domeniu important, cel imobiliar. Fondul de stat China Investment Corporation (CIC) a cumparat, in octombrie 2016, 16.000 de locuinte de la BGP Holdings. Portofoliul in valoare de 1,2 miliarde de euro cuprinde locuinte situate in Berlin, Koln, Kiel si Rendburg. Daca socotim dupa volum, chinezii au cumparat, practic, un intreg oras german.Potrivit portalului statistic german Statista, intre 2005-ianuarie 2018 investitiile chineze in Top Ten tari industrializate si in curs de dezvoltare se ridica la aproape 600 miliarde dolari. Pe primul loc se afla, in miliarde dolari: SUA (172,72), urmata de Australia (103,66), Marea Britanie (74,99), Brazilia (61,19), Rusia (53,83),, Pakistan (50,57), Germania (25,48), India (24,01), Franta (20,65) si Japonia (6,62). Dupa cum vedem, desi se afla doar pe locul sapte in top, in Germania ritmul „shoppingul-ui“ chinez de anvergura este considerat alarmant.