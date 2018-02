Fiat-Chrysler ar putea elimina in 2022 masinile diesel din oferta

Fiat-Chrysler detine marcile Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo si Fiat. Financial Times scrie ca diesel-urile vor fi pastrate in gama de vehicule comerciale, dar nu si la autoturisme. Compania nu a comentat informatiile.Vanzarile masinilor diesel sunt in declin pe plan european de la final de 2015, cand a izbucnit scandalul VW. De atunci, mai multe tari au anuntat masuri impotriva acestor tipuri de masini, iar vanzarile au scazut cu 8% anul trecut, diesel-urile avand o cota de 43% pe piata europeana a masinilor noi.Interesant este ca FCA a fost singurul mare grup auto din Europa la care vanzarile de diesel au crescut anul trecut, iar asta pentru ca peste jumatate din vanzari au fost in Italia, tara unde nu s-au anuntat masuri atat de dure la adresa masinilor pe motorina.