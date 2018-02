O inalta instanta germana a decis ca orasele pot interzice diesel-urile vechi

Decizia Curtii Administrative Federale din Leipzig se refera direct la orasele Stuttgart si Düsseldorf care au posibilitatea de a aplica restrictii, insa decizia trimite un semnal puternic la nivel national unde zeci de orase depasesc limitele autorizate la capitolul emisii poluante.De cand s-a declansat scandalul Volkswagen diesel-urile sunt in declin si in tot mai multe orase autoritatile vor sa interzica masinile diesel mai vechi. Exemple celebre sunt metropole precum Paris, Madrid, Mexico City si Atena, dar un capitol important al controversei se petrece in Germania.Un grup de protectia mediului a dat in judecata autoritatile din Stuttgart si Duesseldorf pentru nivelul foarte mare de particule poluante din aer, iar instante locale au solicitat ca masinile diesel poluante sa fie interzise in orase cel putin in zilele in care nivelul de poluare este foarte ridicat.Land-urile germane au facut insa apel impotriva acestor hotarari, iar acum cea mai inalta instanta administrativa federala s-a pronuntat asupra legalitatii hotararilor.Grupurile de mediu spun ca emisiile sunt mult peste limitele UE in 90 de orase germane si ca totul este din cauza masinilor diesel.Autoritatile germane au ajuns la un acord cu marii producatori auto, acestia obligandu-se sa modifice soft-ul de management al motorului pentru ca emisiile sa scada.Intelegerea a fost criticata si asociatiile pentru protectia mediului spun ca solutia trebuie sa fie una hardware, astfel incat sistemul de evacuare sa fie puternic modificat, iar emisiile sa fie la orice masina diesel la nivelul unui model Euro 5 sau Euro 6.Problema este insa ca modificarile mecanice sofisticate costa mult, dupa unele calcule chiar si 3.000 de euro/masina, iar constructorii nu sunt dornici sa le suporte.In plus, o astfel de masura va nemultumi proprietarii masinilor diesel nu doar fiindca li se va limita libertatea de a intra in alte zone, ci si pentru ca valoarea reziduala a masinii va scadea puternic.