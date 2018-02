​VIDEO Waymo, parte a Google, arata intr-un clip in 360 de grade cum functioneaza o masina autonoma si ce vezi cand esti in ea

Waymo va lansa in lunile urmatoare servicii de transport cu masini autonome in Arizona pe anumite trasee unde a primit aprobare si, daca la inceput va fi prezent si un tester al companiei, planul prevede ca cel care solicita o cursa sa poata sta singur in masina autonoma, fara a fi nevoie sa conduca.Intr-un video de aproape 4 minute Waymo incearca sa convinga publicul ca o masina autonoma poate fi sigura si ca "vede" din timp toate obstacolele ce apar si ca stie sa gestioneze situatia.Waymo spune ca pasagerul trebuie sa stea relaxat in masina autonoma si poate, daca doreste, sa priveasca monitorele pe care vede practic cum "gandeste" soft-ul masinii, ce pericole detecteaza si cum actioneaza.Diverse studii arata ca majoritatea soferilor nu au curaj sa se suie intr-o masina autonoma, iar autoritatile de reglementare nu au inca proceduri despre cum sa determine ca un vehicul este suficient de sigur, incat sa fie lasat sa se conduca sigur.Google a insistat in ultimii ani pe ideea ca masina trebuie sa fie complet autonoma si ca soferul nu trebuie sa faca nimic, in timp ce companiile din industria auto sustin ideea ca soferul trebuie oricand sa poata interveni, in caz de nevoie.