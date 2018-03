Tot mai multe companii testeaza terenul pentru a lansa "taxi"-uri zburatoare, insa obstacolele sunt numeroase in calea acestei tehnologii

Multe companii au prezentat concepte de "masini zburatoare' sau de "avioane de oras', dar nu au intrat in productie, nu doar din cauza pretului urias anuntat (150.000-300.000 dolari), ci mai ales fiindca astfel de vehicule sunt imposibil de omologat, fiindca nu se stie daca sunt sigure.Acum se vorbeste despre un fel de taxi-uri zburatoare, vehicule pe care le poti chema cu smartphone-ul printr-o aplicatie. Nu trebuie sa ai bani sa cumperi o "masina zburatoare" si nici nu trebuie sa ai permis de pilot, fiindca obiectivul este ca aceste vehicule sa se piloteze automat.De exemplu Uber va lansa in 2024 servicii comerciale cu vehicule electrice zburatoare care vor transporta in siguranta persoane in orase, spunea in decembrie seful companiei braziliene de aeronautica Embraer care dezvolta aceste vehicule in parteneriat cu compania americana. Uber isi propune sa inceapa testarea uberAIR in Dallas, Los Angeles si Dubai pana in 2020. In Los Angeles se va incepe cu 20 de baze, puncte de decolare si aterizare situate in diverse locuri, de la aeroport, pana in centru.Si Airbus a anuntat ca are planuri pentru vehicule zburatoare de oras si a adus concepte chiar si la saloanele auto.Airbus a promis ca va testa aeronava CityAirbus pana la final de 2018. Poate sa duca patru persoane cu o viteza maxima de 112 km/h si obiectivul este ca serviciul sa fier lansat in 2023.Boeing a cumparat in noiembrie Aurora Flight Sciences, dezvoltator de sisteme de pilot automat pentru aeronave. Interesant este ca inainte de achizitie, Aurora lucrase si cu Uber pentru dezvoltarea de vehicule zburatoare.Ideea de "masina zburatoare" s-a perimat, iar vehiculele la care aceste companii lucreaza nu seamana deloc cu autoturismele, ci mai degraba cu niste elicoptere, insa unele mai mici, mult mai putin zgomoase si propulsate de motor electric.Companiile care investesc in astfel de proiecte nu stiu inca daca le pot transpune in realitate, fiindca sunt multe obstacole.Aeronavele sunt scumpe, iar autoritatile nu vor da probabil deloc usor voie unor drone uriase sa zboare pe deasupra oraselor. Sa tinem cont si de faptul ca masinile autonome, in care se investeste de peste un deceniu, nu au aparut inca pe strazi si fiindca publicul este sceptic.Aparitia unor mici aeronave-robot pare mult mai greu de imaginat acum. Daca o masina autonoma scapa de sub control pot fi cateva victime, daca un vehicul aerian cade peste o cladire pot fi zeci de victime.