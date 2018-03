​VIDEO Jaguar a lansat primul sau SUV electric. Costa de la 70.000 euro si autonomia promisa este de 480 km

I-Pace are echivalentul a 394 CP si poate ajunge in doar 4,5 secunde de la 0, la 100 km/h. La o statie de 50kW masina se poate incarca in proprtie de 80% in 85 de minute, iar autonomia totala promisa este de 480 km.Masina are 4,68 metri lungime, fiind cu peste 30 cm mai scurta decat Tesla Model X, SUV electric lansat in 2015.Jaguar va incepe livrarile in iulie si va "lua" fata celor doi concurenti germani, Audi si Porsche, care vor lansa masini 100% electrice in acest an. Audi va lansa la vara SUV-ul e-TRON, iar Porsche ar trebui sa aduca spre final de an sedan-ul Mission E.SUV-ul Jaguar este construit in Austria de Magna Steyr.Sursa: Automotive News