Toyota va scoate din oferta europeana autoturismele diesel

Anuntul a fost facut de seful Toyota Europa, Johan van Zyl, care a precizat ca va pastra insa versiuni diesel pentru SUV-ul de mari dimensiuni Land Cruiser, dar si la vehiculele comerciale, cel mai cunoscut fiind modelul Hilux.Toyota a pregatit terenul in ultimii ani: in 2016 a introdus SUV-ul compact CH-R fara varianta diesel, acum, la noul Auris nu a mai introdus si diesel-uri, iar la inceput de an filiala italiana a anuntat ca nu va mai avea diesel-uri in oferta.Toyota, celebra si pentru modelul Prius, a insistat mult pe hibride si are versiune pentru majoritatea modelelor din gama, compania dorind ca in 2021 emisiile medii de CO2 ale foltei sale europene sa ajunga la sub 95 g CO2/km.Volvo, BMW, Mercedes, Audi si Renault sunt marcile la care diesel-ul are cea mai mare cota din vanzarile totale in Europa, la marcile enuntate ponderea fiind de peste 50%. Opel si Seat sunt marci la care ponderea diesel-ului este mai scazuta, sub o treime din total.Sursa: Automotive News