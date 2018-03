Emisiile medii de CO2 ale masinilor noi vandute in Europa au crescut anul trecut pentru prima oara dupa 2007

Emisiile medii ale masinilor noi vandute anul trecut au fost de 118,1 g CO2/km, in crestere fata de 2016 cand media a fost de 117,8 grame. In 2007 media era de 159 grame, cu peste 20% mai mare decat acum si a tot scazut pana anul trecut, arata datele JATO.Aceasta crestere istorica s-a intamplat mai ales din cauza ofensivei impotriva diesel-urilor, masini la care emisiile medii de CO2 sunt mai mici decat la cele pe benzina, chiar daca alte tipuri de emisii sunt mai mari.Anul trecut in cele 23 de tari cuprinse in datele JATO s-au vandut 6,77 milioane de masini diesel, scadere de aproape 10% fata de 2016. In plus, ponderea diesel-ului in piata masinilor noi a scazut la 43,8%, departe de maximul istoric din 2011: 55%.Patru producatori stau cel mai bine si au emisii medii de sub 110 grame: Toyota, Peugeot, Citroen si Renault. Dacia este pe locul 9, iar Mercedes si Mazda au cele mai mari valori medii.La capitolul tari, Norvegia sta cel mai bine, cu o medie de 83,6 grame, tara scandinava avand cel mai mare parc de masini 100% electrice. Top 5 este completat de Portugalia, Danemarca, Grecia si Olanda. Romania este pe locul 13 cu o medie de 118 grame.Media generala a crescut si datorita segmentului SUV care a generat in medie emisii mult peste medie: 133 grame si a avut vanzari record in 2017. La polul opus se afla masinile de clasa A, cu o medie de sub 104 grame.