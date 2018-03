​VIDEO Compania croata Rimac Automobili a prezentat o super-masina 100% electrica ce poate ajunge in sub 2 secunde la 100 km/h

Modelul electric C_Two dezvolta echivalentul a 1.914 CP, poate ajunge la 100 km/h in 1.85 de secunde si la 300 km/h in 11,8 secunde. La viteze mari autonomia este suficiente pentru doua ture complete pe circuitul de la Nurburgring.Mate Rimac a creat in 2009 compania care ii poarta numele. Este un bosniac nascut in orasul Livno si a inceput modificand masini de serie, rezultatele impresionand investitorii.Rimac a fost privit in primii ani cu superioritate, mai ales ca vine dintr-o tara mica fara traditie auto, insa a fost prezent la mai multe saloane de prestigiu si a devenit celebru datorita conceptelor sale super-sport.Spectaculos este faptul ca C_Two atinge o viteza maxima de 412 km/h, fiind o masina 100% electrica ce se poate incarca la o statie rapida pana la 80% din capacitate in numai jumatate de ora.Rimac a prezentat in primvara lui 2016 primul supercar electric, Concept One care avea echivalentul a 1.200 CP. Acum, al doilea concept este aproape de doua ori mai puternic si va dispune de un grad inalt de autonomie si de tehnologii de recunoastere faciala.Surse: Autocar, Top Gear.