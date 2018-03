Studiu PwC: In 2030 jumatate dintre masini vor fi electrice si 40% din distanțele parcurse ar putea fi realizate în vehicule autonome

Conform studiului Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto, realizat de PwC, piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030.Pana in 2030, unul din trei kilometri parcursi va fi in regim "shared"De o importanta speciala in aceasta situatie va fi cresterea conceptelor de "low-cost sharing" previzionate de PwC."Intr-o foarte scurta perioada de timp, condusul propriei masini va deveni tot mai putin practicat, in vreme ce vom asista la dezvoltarea unor concepte de mobilitate urbana de tip < . Acest nou concept de mobilitate va fi stimulat si de extinderea aglomerarilor urbane si de incapacitatea retelelor publice de transport de a tine pasul cu ritmul acestei extinderi", este de parere Daniel Anghel, Partener, Lider al Echipei de Servicii pentru Sectorul Automotive din cadrul PwC Romania.Studiul PwC estimeaza faptul ca pana in anul 2030, mai mult de unul din trei kilometri va fi fost parcurs printr-o forma sau alta de "sharing".Masinile electrice si cele autonome vor accelera schimbarea.Aceasta schimbare catre "ride-sharing" este strans legata de doua mega-tendinte ale pietei auto: popularizarea autovehiculelor electrice si avansul foarte puternic al dezvoltarii masinilor autonome. In scenariul PwC, pana in 2030, 55% din totalul de masini noi ar putea fi electrice, in timp ce motoarele conventionale, cu combustie interna, vor iesi, incet-incet de pe piata.Aceste evolutii ale pietei auto sunt prevazute sa se petreaca, in mare parte, in paralel in Europa si Statele Unite. In China, pe de alta parte, adoptarea mobilitatii autonome si a celei in regim ¬ride share¬ se va petrece mult mai rapid, comparat cu tarile din Vest. Acest lucru ar putea face din China principala tara pentru transformarea industriei auto.Diferitele concepte, dezvoltari si inovatii ale industriei se vor antrena una pe cealalta in crearea de noi modele de utilizare a masinilor viitorului. De exemplu, masinile electrice sunt considerate a fi mai robuste comparativ cu cele care au motoare cu ardere interna, datorita sistemului de propulsie mai simplu. Acest lucru s-ar putea traduce intr-un avantaj semnificativ pentru conceptul de ."Pe de alta parte, masinile autonome, indiferent de tipul de propulsie, au sanse mari sa devina un fel de atunci cand cele doua concepte sunt aduse impreuna. In alta ordine de idei, daca analizam dezvoltarea masinilor electrice prin prisma retelelor inteligente de transport de electricitate, acestea vor putea fi capabile sa accepte curentul nefolosit de aceste automobile odata ajunse la destinatie si nu vor mai fi folosite o perioada de timp", este de parere Daniel Anghel, Liderul Diviziei Auto din cadrul PwC Romania.Combinarea diverselor mega tendinte va insemna de fapt schimbarea dramatica a modelului de trafic auto. Cum din ce in ce mai multi oameni se indreapta catre ¬car-sharing¬ este foarte posibil ca pana in 2030 sa fie mult mai putini proprietari de autoturisme. Cu toate acestea, in acelasi timp traficul la nivel individual se va dezvolta masiv. Distantele parcurse in interes personal, la nivelul Europei, ar putea creste cu 23% pana in 2030 si vor atinge 5,88 miliarde de kilometri. Predictiile intrevad o crestere de 24% in Statele Unite ale Americii si 183% in China.Pe langa cresterea populatiei, unul dintre motivele pentru aceste evolutii este ca, pe viitor, masinile autonome vor fi folosite de oamenii care astazi, din diferite motive, nu pot sofa. Un alt factor pentru aceste cresteri este faptul ca dezvoltarea masinilor complet autonome va genera asa-zisele "calatorii de transfer", pentru ca "taxiurile robot" vor trebui sa mearga din punctul A in punctul B pentru a prelua pasageri.¬Soselele vor fi mai aglomerate, dar aglomerarea va forta un marcaj mai bun al drumurilor care vor facilita condusul autonom care este un mod de utilizare mult mai eficient al cailor de rulare. Pe de alta parte, conectivitatea ridicata va ajuta la o mai buna eficientizare a traficului individual¬, spune Kenneth Spiteri, Assurance Services Leader, Pwc RomaniaIn consecinta, studiul PwC descrie a patra mega tendinta ca fiind ¬conectivitatea¬, pe langa celelalte, "autoturismele electrice", "condusul autonom" si ¬ride-sharing".Cu 33% mai multe inmatriculari pana in 2024. Dar in beneficiul cui?Ce inseamna aceasta tendinta pentru producatori auto si furnizorii de componente? Scenariul PwC ia in calcul o crestere anuala cu o treime a inmatricularilor de masini noi in Europa care va aduce un surplus de peste 24 de milioane de masini pe strazi pana in 2030, aceasta fiind singura modalitate de a compensa uzura masinilor in urma utilizarii lor in concepte de ¬car-sharing¬.Pentru Statele Unite ale Americii, un alt studiu al PwC, Autofacts, prevede o crestere de 20% a vanzarilor de masini noi, aproximativ 22 de milioane, pana in 2030. Pentru China, se asteapta o crestere de 35%, pana la 35 de milioane de unitati vandute in 2030.Aceste volume vor solicita investitii suplimentare in dezvoltarea de noi facilitati de productie din partea producatorilor si furnizorilor - pentru concepte noi care sa fie construite pe platforme modulare capabile sa reduca costurile de productie.Din cauza presiunilor pe care le vor exercita operatorii de flote auto, producatorii auto si furnizorii de sub-ansamble care deja se vor confrunta cu marje scazute de profit, vor trebui sa investeasca in facilitati de productie pentru a satisface noile tendinte, precum electro-mobilitatea.Concomitent, noii competitori din industria de tehnologie vor dori sa profite de oportunitatea de a intra pe aceasta piata. Un alt studiu al diviziei de consultanta a PwC, Strategy&, estimeaza ca profiturile jucatorilor conventionali, raportate la piata globala a industriei, ar putea sa scada de la 85%, cat sunt in prezent, la aproape 50% pana in 2030.