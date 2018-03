[P] Kaufland Romania va suporta costurile de incarcare a masinilor electrice in reteaua e-charge pentru clientii sai

Inca din momentul lansarii retelei e-charge, in aprilie 2016, atat Kaufland Romania, cat si Renovatio au suportat costurile incarcarilor pentru utilizatorii de masini electrice. Renovatio a anuntat ca incepand cu 19 martie 2018 va introduce un sistem de tarifare al serviciului de incarcare aplicabil statiilor din intrega retea e-charge. Kaufland Romania isi mentine angajamentul de a-i sprijini pe toti cei care conduc eco si va achita catre Renovatio toate costurile de incarcare generate de utilizatorii care folosesc acest serviciu.Statiile de incarcare in cadrul carora alimentarea va fi gratuita sunt amplasate in parcarile magazinelor Kaufland din 18 orase, functioneaza non-stop si acopera nevoile de mobilitate ale posesorilor de vehicule electrice in marile orase, dar si in tranzit, pe coridoarele principale ce traverseaza Romania: Constanta - Bucuresti - Sibiu - Timisoara - Arad (finalizat in 2016); Bucuresti - Ploiesti - Brasov - Targu Mures - Cluj-Napoca - Oradea (finalizat in 2017).Cardurile de incarcare Kaufland pot fi ridicate gratuit de la Biroul de Informatii din magazinele prevazute cu parcari ce ofera solutii de incarcare pentru vehiculele electrice.In prezent, cele 20 de magazine Kaufland Romania dotate cu statii de incarcare a masinilor electrice se afla in:- Arad - Calea Aurel Vlaicu, nr. 139-151 (statie Normal Charge)- Timisoara - str. Damaschin Bojinca, nr. 4 (Fast Charge)- Timisoara - magazinul de pe str. Mihail Kogalniceanu, nr. 11-14 (statii Fast Charge + Normal Charge)- Deva - magazinul de pe Calea Zarandului, nr. 67 (statii Fast Charge + Normal Charge)- Sebes - magazinul de pe str. Mihai Viteazul, nr. 13 (Normal Charge)- Sibiu - magazinul de pe sos. Alba Iulia, nr. 40 (Fast Charge + Normal Charge)- Ramnicu Valcea - magazinul de pe str. Barajului, nr. 32-34 (Normal Charge)- Pitesti - magazinul de pe str. Exercitiu, nr. 216 (Fast Charge + Normal Charge)- Ploiesti - magazinul de pe Bdul Republicii, nr. 138 (Fast Charge + Normal Charge)- Bucuresti - magazinul de pe str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144 (Fast Charge + Normal Charge)- Bucuresti - magazinul din cartierul Basarab, de pe Bd. Orhideelor, nr. 46 (Fast Charge + Normal Charge)- Constanta - magazinul din cartierul Obor, de pe Bdul. 1 Dec. 1918, nr. 21 (Normal Charge)- Iasi - magazinul din cartierul Alexandru cel Bun, de pe str. Pavlov, nr. 14 (Normal Charge)- Cluj-Napoca - magazinul din cartierul Marasti, de pe str. Fabricii nr. 12 (Fast Charge + Normal Charge)- Alba Iulia - magazinul de pe Calea Motilor (Normal Charge)- Brasov - magazinul de pe str. Avram Iancu, nr. 62 (Fast Charge + Normal Charge)- Targu Mures - magazinul de pe str. Gheorghe Doja, nr. 64-68 (Fast Charge + Normal Charge)- Oradea - magazinul de pe Bdul Borsului, nr. 6 (Fast Charge + Normal Charge)- Turda - magazinul de pe str. Calea Victoriei, nr. 39 (Normal Charge) - in functiune incepand cu sfarsitul lunii martie 2018- Sighisoara - magazinul de pe str. Mihai Viteazu (Normal Charge) - in functiune incepand cu sfarsitul lunii martie 2018Incepand cu 2018, Kaufland Romania si Renovatio au demarat procesul de dezvoltare a retelei de statii de incarcare pe doua noi coridoare, Bucuresti - Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj - Timisoara si Bucuresti - Buzau - Focsani - Bacau - Suceava - Iasi, in paralel cu extinderile din marile orase.Astfel, Renovatio si Kaufland Romania isi mentin pozitia de lideri in serviciul de incarcare a masinilor electrice.Statiile de incarcare rapida aflate in parcarile Kaufland permit alimentarea majoritatii vehiculelor electrice in mai putin de o ora (0% - 80% din capacitatea bateriei). In prezent, 12 din cele 20 de puncte de alimentare ofera solutii de incarcare rapida, numarul acestora fiind in continua crestere.Statiile deservesc toate tipurile de vehicule 100% electrice si hibride plug-in, atat pentru standardele de incarcare rapida, in curent continuu, (CHAdeMO si CCS) la o putere de maxim 50kW, cat si pentru incarcare in curent alternativ (type 2) la o putere de maxim 22kW.,,Am venit cu ideea acestui parteneriat din dorinta de a oferi un nou tip de serviciu prin care contribuim la reducerea poluarii si pentru de a aduce cu adevarat mai aproape de romani un viitor sustenabil. Iata ca ii rasplatim pe cei care aleg sa conduca eco si folosesc masini electrice, punandu-le la dispozitie autonomie in deplasare: printr-o infrastructura acoperitoare si prin asigurarea gratuitatii deplasarii, suportand costurile alimentarii. Motivatia noastra este grija pentru mediu si dorinta de a incuraja comportamentele eco, asa cum e condusul fara emisii poluante. La randul nostru, incurajam utlizarea masinilor electrice si am achizitionat o flota de 26 de masini nepoluante (zero emisii), 100% electrice", a declaratPiata masinilor electrice este in crestere: in 2017, ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, potrivit datelor facute publice de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) in ianuarie 2018.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in 7 tari si o retea de 119 magazine in Romania. Programele de responsabilitate sociala reprezinta o componenta cheie in strategia companiei. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale. Pe langa educatie, sprijinim proiectele dedicate protectiei mediului inconjurator si pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viata sanatos prin intermediul activitatilor sportive si adoptarea unei nutritii echilibrate. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro