In februarie s-au inmatriculat aproape 40.000 de masini second-hand si 8.700 noi

Datele DRPCIV arata ca s-au inmatriculat in tara 8.777 masini noi luna trecuta, iar la doua luni piata este cu 33% peste perioada similara din 2017, trecand de 20.500 unitati.Dacia este locul intai, cu 5.810 masini, pe locul doi este Volkswagen, cu 1998, iar pe trei este Skoda, cu 1665 de masini.Inmatricularile de masini second-hand au totalizat 39.840 de unitati luna trecuta, cu aproape 30.000 de unitati mai putin decat in a doua luna din 2017 cand, ca efect al eliminarii timbrului de mediu, piata a atins un maxim istoric de peste 68.000 de unitati.Insa cum in ianuarie 2017 piata a fost mica, iar in ianuarie 2018 totalul s-a apropiat de 40.000 de unitati, la doua luni piata masinilor second-hand din import a crescut cu 3%.Cele mai cautate au fost modelele Volkswagen (20.556 unitati), urmate de Opel (9.018) si Ford (7.353).