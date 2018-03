Australia: Masinile diesel rechemate de Volkswagen consuma mai mult si nu au trecut testele de emisii

Analizele emisiilor arata ca vehiculele Volkswagen consuma cu pana la 14% mai mult combustibil si nivelul de emisii poluante ajunge sa fie si de patru ori mai mare decat in testele de laborator, spun cei de la AAA.De exemplu, un Golf diesel din 2010 avea consum mai mare cu 2% in oras si cu 14% in extra-urban.Ei adauga ca, desi nivelul emisiilor a scazut fata de nivelul dinaintea rechemarii, acestea raman mult peste limitele legale.Asociatia australiana spune ca nu ar mai trebui luate in calcul rezultatele testelor din laborator, fiindca nu au relevanta si nu pot fi comparate cu rezultatele din trafic.Volkswagen a respins vehement rezultatele testelor din Australia, spunand ca modificarile software au fost aprobate de organizatia germana KBA si ca testele din Germania, Austria si Elvetia au aratat ca masinile modificate sunt conforme cu standardele de emisii.