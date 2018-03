Renault - Nissan si-a propus ca in 2025 sa aduca pe piata masini electrice cu o noua generatie de baterii, mult mai eficiente

Bateriile de tip solid-state sunt prezentate ca fiind solutia salvatoare pentru viitorul masinilor electrice, dat fiind ca bateriile litiu-ion ajung sa atinga potentialul maxim al dezvoltarii lor. Problema cu actualele baterii este ca adauga multe mii de euro la pretul masinii, iar autonomia este de maxim 150-200 km pentru modelele cu preturi cat de cat mai acceptabile.La baterile de tip solid-state electrolitul lichid este inlocuit cu un solid, iar ca anod este folosit litiul, in loc de grafit. Problema este insa de a gasi un material solid care sa aiba o conductivitate destul de mare pentru a fi folosit in baterii de mari dimensiuni, iar la acest capitol lucreaza mai multe companii.Toyota a promis ca va lansa vehicule cu astfel de baterii dupa 2020, la fel si britanicii de la Dyson, iar daca este realizata o baterie viabila comercial, promisiunea este ca aceasta va fi mai mica si va avea o autonomie superioara.In plus, scopul companiilor care lucreaza la aceste baterii este ca ele sa coste mai putin decat cele litiu-ion, sa nu mai fie inflamabile, iar timpii de incarcare sa fie mai redusi. Daca se va reusi ca noile baterii sa nu mai fie inflamabile, nu va mai fi nevoie de componente pentru racire si spatiul poate fi folosit pentru cresterea autonomiei bateriei.Toyota si-a propus sa lanseze in 2022 sau 2023 o masina cu baterii solid-state, BMW vrea sa aduca un astfel de model in 2026, iar acum Renault-Nissan-Mitsubishi spune ca face progrese mari si ca ar vrea sa lanseze o astfel de masina in 2030, sau chiar in 2025, daca totul merge bine. Declaratia a fost facuta de Gilles Normand, sef pe vehicule electrice la Renault.Nissan, Renault si Mitsubishi au vandut impreuna peste 500.000 de masini full-electrice in ultimul deceniu. Leaf de la Nissan este cea mai vanduta masina electrica din lume, ZOE de la Renault este cel mai vandut model electric in Europa, iar e-MIEV a Mitsubishi a fost printre primele masini electrice.Surse: Financial Times, Bloomberg, WIRED