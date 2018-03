Surse TVR: Taxa auto ar putea fi reintrodusa la vara si ar urma sa fie intre 50 si 3.000 de euro, in functie de norma de poluare

Masinile vor fi taxate pentru poluare intre 50 de euro si 2.500 - 3.000 de euro. Pentru calcul va conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon.Aceasta este varianta de lucru in acest moment, potrivit unor surse oficiale. Noua taxa se va aplica cel mai devreme la inceputul verii.Aceleasi surse oficiale au sustinut pentru Stirile TVR ca noua taxa de prima inmatriculare se va aplica timp de trei ani. Va fi inlocuita apoi de un impozit progresiv, platit de toti proprietarii de masini in functie de cat de mult polueaza autoturismele lorPeste 630.000 de masini vechi au fost inmatriculate in Romania, anul trecut. Fenomenul ia amploare si in 2018.