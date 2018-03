Ministrul Mediului: Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare

"Vreau sa precizez ca nu este vorba despre nicio taxa de timbru care ar putea sa fie lansata in perioada urmatoare. Nu facem niciodata promisiuni sau lansam in spatiul public lucruri care sa nu fie adevarate si lucruri care sa nu fie fundamentate. Va rog sa luati de bun numai ceea ce ca comunic eu si cred ca v-ati obisnuit ca sunt om extrem de corect si nu vorbesc niciodata din ceea ce mi se spune si din ceea ce vad, ci din ceea ce scrie la lege", a spus Gavrilescu.Oficialul a adaugat ca variantele vehiculate in mass-media cu privire la cuantumul unei eventuale taxe auto sunt neadevarate."Ceea ce s-a vehiculat ieri (miercuri 14 martie 2018, n.r.) in anumite zone mass-media nu sunt lucruri adevarate. Niciuna dintre valorile respective nu este adevarata. Nici macar nu ne-am gandit la ele, pentru ca deocamdata eu spun ca mai bine sa nu ne grabim, ci sa facem lucrurile incet si sigur, pe un numar mare de ani, astfel incat sa putem sa avem grija de sanatatea populatiei si mediul sa nu fie poluat. Ca atare, grupul de lucru inca nu si-a finalizat punctul de vedere pentru ca inseamna multe studii pe care noi, toti cei implicati in grupul de lucru, trebuie sa le facem. In acelasi timp, dorim ca fundamentarea unei valori sa fie facuta in baza unei formule de calcul din care cetateanul sa inteleaga ceva, nu sa fie o formula de calcul din care nici macar matematicienii sa nu inteleaga. Transmit tuturor romanilor ca nu este vorba despre niciun fel de taxa de mediu, de poluare sau cum s-o mai numi ea, in perioada urmatoare si nicidecum despre valorile care s-au vehiculat. Sunt pur si simplu speculatii. Nu avem termen limita, pentru ca ne dorim foarte mult ca, in momentul in care iesim cu o formula, aceea sa fie o formula realista, care sa fie comparativa cu ceea ce se intampla in alte tari membre ale Uniunii Europene si sa fie o formula din care sa reiasa clar ca va plati cel care polueaza. De asemenea, vom tine cont de toti factorii de poluare", a explicat ministrul Mediului.Recent, TVR a scris ca Ministerul Mediului pregateste introducerea unei taxe auto incepand din aceasta vara, fiind inaintate variante de taxare cuprinse intre 50 si 3.000 de euro.La finele lunii ianuarie din acest an, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, declara ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o masina second hand, ci doar "sa respiram un aer mai curat".Anul trecut, presedintele AFM, Cornel Brezuica, declara ca Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) va realiza un inventar al emisiilor de CO2 generate de autovehiculele inmatriculate in anul 2017, raportat la parcul auto existent la 31 decembrie 2016, iar Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului va face o evaluare a impactului asupra mediului.In acest context, seful AFM a mai afirmat ca in grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului pentru stabilirea taxei auto au fost identificate doua variante de aplicare a acesteia, fie taxarea o singura data pe toata durata de viata a autovehiculului, fie o data pe an, in functie de nivelul de poluare pentru tipul respectiv de autovehicul.Taxa auto pentru autovehicule la prima inmatriculare a fost introdusa pentru prima data la 1 ianuarie 2007, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La acea vreme, taxa de prima inmatriculare se calcula in functie de trei variabile: vechimea masinii, tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii.Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificata, iar Guvernul a scazut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atat la reinmatricularea masinilor inregistrate in Romania inainte de 1 ianuarie 2007, cat si pentru cei care aduceau masini din Vest. Incepand cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendata pana la 31 decembrie 2012, iar persoanele care platisera deja urmau sa primeasca banii inapoi.Din 15 martie 2013 intra in vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculata exclusiv pe baza emisiilor de CO2, inscrise in cartea de identitate a masinii.Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.