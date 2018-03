Perchezitii la BMW, ca parte a anchetei in scandalul emisiilor. Reputatia marcilor germane premium primeste noi lovituri

Marti, aproximativ 100 de anchetatori au perchezitionat sediul BMW de la Munchen, dar si fabrica austriaca de la Steyr unde lucreaza 4.500 de angajati si sunt produse 6.000 de motoare/zi.BMW nu fusese banuita de ilegalitati legate de testele de emisii, in comparatie cu Audi, puternic implicata in Dieselgate si Daimler, investigata pentru ca ar fi vandut in SUA vehicule cu soft-uri de pacalire a testelor de emisii.Procurorii germani spun ca au facut perchezitii pentru a vedea daca soft-ul folosit pe unele masini BMW detecta cand masina era testata si micsora emisiile poluanta doar in aceea perioada.BMW a spus ca soft-ul de la care a pornit totul a fost instalat dintr-o eroare pe 11.400 de masini si a adaugat ca va repara greseala printr-un recall.Sursa: The New York Times