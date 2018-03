​VIDEO Au aparut primele imagini cu accidentul in care o masina autonoma Uber a lovit mortal o femeie in SUA

Filmuletul arata in prima parte ce se vede pe parbriz si cum masina testata, un SUV Volvo, nu face niciun gest pentru a incetini inainte sa o loveasca puternic pe victima, Elaine Herzberg, care apare brusc in fata vehiculului.O a doua parte a clipului o arata pe Rafaela Vasquez care se afla la volan si ar fi trebuit sa intervina in caz de urgenta. Ea se uita ba la drum, ba in masina si apoi este uimita cand vede ca masina a lovit pe cineva.Uber numeste operatorii de la volan ca fiind “safety drivers” si masinile merg in cea mai mare parte in mod autonom, insa operatorii trebuie sa fie mereu atenti pentru a interveni.Mai multe aspecte raman neclare: de ce masina nu a franat deloc, de ce operatorul nu a intervenit? A iesit prea brusc femeia inaintea masinii? Avea vehiculul viteza prea mare, in conditiile in care era ora 22.00 si, se stie foarte bine, ca masinile autonome au mari probleme pe timp de noapte?Este important de mentionat ca in Europa regulile de testare pe drumurile publice sunt mult mai dure decat in Arizona. Sunt alese anumite zone restranse, vitezele maxime permise rar sunt mai mari de 15 km/h si testele se fac in general pe timp de zi.Sursa: Guardian