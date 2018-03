Bosch începe construcția unui nou centru de inginerie la Cluj

În centrul de Inginerie deja existent în Cluj-Napoca, înființat în anul 2013, ingineri lucrează la tehnologii din domenii precum conducerea automatizată, Internetul lucrurilor și industria conectată (Industria 4.0).Cei aproximativ 400 de angajați care lucrează deja în diferitele locații ale Centrului de Inginerie din Cluj-Napoca vor fi relocați în noua clădire. „Bosch și-a extins activitățile de cercetare și dezvoltare în Romania în ultimii cinci ani, astfel că am decis să construim propria noastră clădire care să găzduiască Centrul de Inginerie în Cluj”, a declarat Mihai Boldijar, seful Grupului Bosch în România.Noua clădire a Centrului de Inginerie va concentra activități care anterior erau desfăşurate în diferite locații din Cluj.Bosch planifică o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro în noul centru de cercetare şi dezvoltare. Clădirea se va situa în centrul oraşului Cluj-Napoca, în cadrul campusului de software DaVinci, și va fi finalizată în anul 2019.Clădirea nouă se va întinde pe aproximativ 17.000 metri pătrați și va avea șase etaje,Grupul Bosch are la Cluj o unitate de producție, un centru de dezvoltare care lucrează și în domeniul mașinilor autonome, iar la Blaj deține două unități de producție pentru tehnică liniară și una dedicată industriei auto, iar la Timișoara se găseste un centru de comunicare.La București își are sediul o societate de distribuție de scule electrice, sisteme de încălzire, sisteme de securitate, siguranță și comunicații, precum și de echipamente auto. Pe lângă acestea, firma BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH are o sucursala în Capitală.