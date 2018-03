Renault și Nissan discută fuziunea - Rezultatul ar fi o companie de peste 60 miliarde euro, scrie Bloomberg

În prezent Renault are 43% din acțiunile Nissan, în timp ce Nissan are 15% din Renault. În plus, statul francez are 15% din acțiunile Renault.Cele două companii pun multe în comun în alianța lor, motoare, achiziții de piese, platforme auto, dar o fuziune ar însemna crearea unei noi companii și legături mult mai strânse.Acțiunile Renault au crescut cu 8% după apariția informațiilor, iar capitalizarea de piață a Renault este de 29 miliarde euro, în timp ce la Nissan este 36 miliarde euro.În prezent, din lucrurile puse în comun de cele doua grupuri se fac economii anuale de 5 miliarde euro, iar obiectivul este să se ajungă la 10 miliarde euro în 2022.Alianța a vândut 10,6 milioane vehicule anul trecut și vrea să ajungă la 14 milioane în 2022. Alianța nu cuprinde doar mărcile Renault și Nissan, ci și Dacia, Lada, Mitsubishi și marca de mașini Samsung Motors din Coreea de Sud.