Viitorul Tesla Motors, pus din nou la îndoială din cauza promisiunilor neîndeplinite și a veștilor rele care se înmulțesc

Tesla Motors spunea că peste 500.000 de oameni au depus avans pentru Model 3, una dintre cele mai așteptate mașini electrice din piață și primul model electric accesibil al companiei lui Elon Musk.Estimările sunt că producția este acum de doar 1.000 de mașini pe săptămână, deși Musk spunea în 2017 că scopul era ca până la final de 2017 producția să fie de 5.000 de mașini/săptămână. dar acum acest obiectiv ar putea fi atins la final de iunie.Pentru Tesla, întregul proces de pregătire a fabricației unui model de volum s-a dovedit foarte complicat, chiar și Musk forbind despre ”un iad al fabricației”(manufacturing hell). În plus, Tesla a trebuit să reconfigureze și sistemul Autopilot care dădea mașinii un grad sporit de autonomie, dar care a fost testat la maxim de șoferii curioși să vadă ce poate face mașina.Însă nu este nici pe departe singura problemă a Tesla, care nu a obținut niciun profit anual în istoria sa. Agentia Moody’s i-a dat companiei rating de credit negativ si estimează că Tesla va avea nevoie de 2 miliarde dolari finanțare în acest an pentru a-și continua activitatea, pentru a face achiziții și pentru a plăti datoriile.Riscul este că furnizorii vor cere bani pe componente la livare, iar acest lucru ar putea afecta activitatea Tesla, cei mai pesimiști analiști spunând că producătorul auto se îndreaptă către faliment.Cea mai recentă veste proastă pentru Tesla este recall-ul anunțat joi, de 123.000 de mașini Model S la care pot exista probleme la servodirecție. Numărul nu pare mare în comparație cu alte recall-uri, însă pemtru Tesla este mare, fiindcă producția totală a companiei a fost anul trecut de 101.000 mașini Model S și Model X.Însă au mai fost momente dificile în istoria Tesla și compania nu a cedat, iar Elon Musk este atât de influent, încât foarte probabil că investitorii vor avea răbdare să vadă dacă producția va crește.Tesla are o capitalizare de 45 miliarde dolari, iar acțiunile sale au ajuns la 266 dolari, departe de maximul din ultimul an: 389 dolari.Surse: The New York Times, CNN