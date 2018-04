O mină din Suedia se redeschide datorită cererii pentru materiale necesare bateriilor de pe mașinile electrice

Mina Woxna, situată la 250 km de Stockholm, a fost închisă în 2001 din cauză că prețul grafitului a scăzut. Acum, o companie canadiană se pregătește să reia operațiunile, mai ales că grafitul, celebru pentru utilizarea sa la creioane, este o componentă de bază pentru bateriile mașinilor electrice.Grafitul este un mineral folosit mai ales în industria siderurgică unde izolează furnale, iar conform șefului Leading Edge, compania care relansează mina, la o baterie de Tesla care costă 20.000 de dolari, grafitul ”contribuie” cu 1.200 dolari.Grafitul poate fi produs și sintetic, dar costurile extragerii grafitului în stare naturală. pură, pot fi cu câteva zeci de procente mai mici.Litiul și cobaltul sunt materialele cu cea mai mare căutare când este vorba de producția bateriilor, iar marii producători auto au semnat înțelegeri de sute de milioane de euro pentru a se asigura că vor avea de unde cumpăra aceste metale în viitor.În plus, Europa are o problemă fiindcă nu are fabrici mari de baterii și depinde de China, astfel că au fost numeroase apeluri pentru ca mai multe companii mari să investească împreună pentru capacități de producție. Deja au fost anunțate investiții în Polonia și Germania pentru producția de baterii și mașini electrice.