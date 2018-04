Un producător chinez de maşini electrice va alege între România şi Slovacia locul unde va deschide o uzină, scrie presa slovacă

Presa slovacă scria la final de 2017 faptul că Zhi Dou vrea să deschidă o uzină auto în regiune şi că ar vrea să investească 400 milioane euro pentru a ajunge să producă lunar 3.000 de maşini. Erau atunci enumerate 6 ţări, însă acum lista s-a redus.Publicaţia slovacă scrie că grupul chinez este interesat de regiunea Kosice din estul ţării, dar notează şi că România oferă subvenţii mai mari, iar forţa de muncă este mai ieftină. Slovacii scriu că în România companiile pot primi subvenţii de 50% din valoarea investiţiei, în timp ce Slovacia ar oferi "doar" 35%.Slovacia este celebră pentru că are cel mai mare raport dintre producţia auto şi populaţia totală, având şi un număr foarte mare de furnizori. În plus, Slovacia are infrastructură mai bună decât România şi se găseşte mai aproape de cele mai mari pieţe europene.Zhi Dou are un model cu o autonomie de 180 km, iar compania a intrat pe piaţa slovacă, având două showroom-uri. Grupul Geely, celebru pentru că deţine şi Volvo Cars, investeşte masiv în dezvoltarea Zhi Dou, construind uzinne în Chhina, dar şi în Coreea de Sud.