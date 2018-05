Bosch discută cu autoritățile pentru a testa mașini autonome pe străzile din Cluj și ar vrea să construiască și o pistă de testare pentru aceste mașini

La centrul de inginerie din Cluj Bosch lucrează la patru tipuri de activități, iar conducerea autonomă este una dintre ele (alături de Electrificare, Conectivitate și Automotive Tradițional.Pe partea de mașini autonome Bosch lucrează la sisteme de radar și de video, la dezvoltarea diverselor funcții de conducere autonomă, la tehnologii pe bază de inteligență artificială și la sisteme de direcție asistată electric. La Cluj se lucrează pentru toate cele cinci grade de autonomie a unei mașini.Dennis Raabe. șeful centrului de tehnologie, spune că se lucrează la dezvoltarea de soft-uri, ca parte a platformei Bosch, dar sunt testate și componente mecanice, pentru a se vedea dacă au rezistența necesară. Există și o serie de bancuri de teste, cum ar fi cele pentru testarea direcției asistată electric, pentru a simula diversele mișcări pe un sistem real.Sunt testați și senzori, dar se lucrează foarte mult pe domeniul numit data fusion, un procedeu de integrare a mai multor surse de date, pentru a produce indicatori mai preciși și mai folositori.Încă de acum câțiva ani Bosch testează prin Cluj soft-urile care se vor regăsi în viitor pe mașinile capabile să se conducă singure. Mașinile sunt mereu sub controlul șoferului, însă sunt testați algoritmii în diverse situații, pentru a se vedea ce lucruri recunosc în trafic și în ce mod pot fi îmbunătățiți.Șoferul nu ia mâinile de pe volan, iar comanda este mereu la el. Se testează calitatea algotimilor în diverse situații, pentru a vedea cum reacționează. Mașina dispune de camere video, senzori radar, senzori cu ultrasunete.Testele de software făcute prin oraș au devenit tot mai complexe, tot mai avansate. ”Sistemele recunosc toate situațiile și, aveți dreptate, condițiile de condus sunt diferite în România față de alte țări și eu cred că mașinile autonome vor începe să ruleze în zone unde vor fi doar mașini autonome, nu și unele cu șoferi umani. Doar acolo este un mediu sigur. Vor fi tot mai multe zone unde vor fi doar mașini autonome, cum este de exemplu în orașele asiatice unde se fac teste ”, spune Raabe.Apoi, după ce sunt strânse toate datele necesare în zonele sigure, mașinile autonome vor putea rula și în medii mai haotice care sunt foarte bune pentru a testa ce poate face mașina autonome.Care este faza următoare, vor putea fi testate mașini autonome pe străzile Clujului. ”La asta lucrăm, fiindcă inginerii vor să vadă realitatea la niveluri ridicate de condus autonom. Luăm în considerare două lucruri: suntem în discuții pentru a obține autorizație pentru aceste teste și pe de altă parte ne gândim să construim, fie cu parteneri, fie pe cont propriu, o pistă de test lângă Cluj, unde să putem vedea în siguranță ce pot face mașinile autonome. Primul pas ar fi pista de testare, iar al doilea va fi ca mașinile să ruleze autonom în Cluj, dar pentru asta avem nevoie să obținem autorizație`.Dacă Bosch va obține autorizația de a testa mașini autonome în Cluj, în acestea vor fi mereu doi oameni: unul care se va concentra pe condus și va interveni dacă este nevoie, iar altul va urmări datele colectate.”Încercăm să obținem autorizație pentru a face teste în anumite zone. Nu putem să începem cu centrul Clujului (...) Întâi suntem în discuții și primim feedback și, în final, dacă vom obține autorizația vom face testele cu două persoane în mașină.Bosch lucrează din 2011 la sisteme avansate de asistență a șoferului, iar din 2013 testează în SUA și Germania mașini autonome.Centrul de inginerie din Cluj a fost înființat în 2013 și extins în 2015. În martie compania a anunțat că va investi 25 de milioane euro în relocarea centrului, cei 400 de angajați care lucrează în diverse amplasamente, urmând a fi mutați într-o singură clădire.Bosch planifică o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro în noul centru de cercetare şi dezvoltare. Clădirea se va situa în centrul oraşului Cluj-Napoca, în cadrul campusului de software DaVinci, și va fi finalizată în anul 2019. Clădirea nouă se va întinde pe aproximativ 17.000 metri pătrați și va avea șase etaje,Grupul Bosch are la Cluj o unitate de producție, un centru de dezvoltare care lucrează și în domeniul mașinilor autonome, iar la Blaj deține două unități de producție pentru tehnică liniară și una dedicată industriei auto, iar la Timișoara se găseste un centru de comunicare.La București își are sediul o societate de distribuție de scule electrice, sisteme de încălzire, sisteme de securitate, siguranță și comunicații, precum și de echipamente auto. Pe lângă acestea, firma BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH are o sucursala în Capitală.