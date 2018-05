Eforturile politice pentru creșterea vânzărilor de mașini electrice reprezintă o greșeală. Autonomia este catastrofală și trebuie investite miliarde, spune șeful companiei de închirieri auto Sixt

”Nu cred în mașinile electrice, din punct de vedere politic ele reprezintă o mare eroare”, spune Sixt, adăugând că o bună parte din materiile prime, cum ar fi cobaltul, se află sub controlul companiilor asiatice.”Autonomia este catastrofală. Plus că trebuie să investești multe miliarde...”, spune el, adăugând că unii clienți care au închiriat mașini electrice de la companie au rămas cu ele în diverse locuri, fiindcă bateria s-a descărcat.”Dacă se va dovedi că am greșit voi cumpăra oricâte mașini electrice vor dori clienții noștri”, mai spune Erich Sixt.Primele modele electrice au intrat încă de acum opt ani pe piața europeană, însă vânzările au crescut mult mai puțin decât estimau cei mai optimiști analiști din piață.Anul trecut în UE s-au înmatriculat 97.000 de mașini 100% electrice, cu 54% mai multe decât în 2016. Cea mai mare piață UE a fost Germania, cu 25.000 de mașini, iar cea mai mare piață non-UE a fost Norvegia, cu peste 33.000 de unități. În România s-au înmatriculat 188 de vehicule 100% electrice.