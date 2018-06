Parteneriat Volkwagen-Renovatio pentru mașini electrice. Țintă de vânzări Porsche România: 500 mașini electrice în 2018

​Proprietarii de mașini electrice noi Volkswagen din România vor avea acces gratuit în următorul an la zeci de stații de încărcare în rețeaua Renovatio, în limita a 10.000 km, după ce Volkswagen a extins parteneriatul de colaborare cu Renovatio și a anunțat intenția de a include în rețeaua Renovatio e-charge punctele de alimentare electrică deținute de dealerii proprii. Volkswagen va oferi acces gratuit tuturor clienților săi la stațiile de încărcare dezvoltate și operate de Renovatio, spune compania auto, dar și utilizatorilor de mașini electrice ale altor mărci, timp de un an. Acest parteneriat între Volkswagen și Renovatio vine în contextul în care Porsche România, importatorul mărcii Volkswagen, are ca țintă comercializarea a 500 de mașini electrice în acest an (pentru toate mărcile distribuite și care au în gamă automobile electrice).