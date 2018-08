​Temperaturile ridicate atinse în România pe timpul verii, adesea peste 30 grade Celsius, au un impact asupra consumului și autonomiei unei mașini electrice. Cât de mare? Am testat acest lucru timp de o săptămână în plină vară, la volanul unui Renault Zoe. În iarna 2016-2017 am scris despre consumul unei mașini electrice sub influența gerului, folosind atunci pe post de „cobai” un BMW i3.