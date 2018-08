Elon Musk spune că anul a fost cumplit și că uneori nu a ieșit trei - patru zile din fabrică

”Acest an a fost cel mai greu și dureros din cariera mea”, a spus Elon Musk, în interviul pentru New York Times. Șeful Tesla și SpaceX a fost mereu în centrul controverselor, însă anul acesta au fost mai multe ca de obicei, fie că este vorba de ținta de producție atinsă în ultima clipă sau de jignirile aduse unuia dintre salvatorii copiilor prinși în peștera thailandeză.Cel mai recent scandal este legat de un mesaj postat pe Twitter în 7 august, mesaj în care spunea că vrea să scoată Tesla Motors de pe bursă și că are și finanțare pentru asta. Mesajul a dus la creșterea cotației acțiunilor dar a și înfuriat multă lume, autoritatea Securities and Exchange Commission cerând și explicații.Musk a admis că nu s-a sfătuit cu nimeni înainte de a pune mesajul. El povestește că s-a trezit, a petrecut dimineața cu prietena sa și a postat mesajul în drum spre aeroport. El a spus că a vrut ca mesajul să fie o dovadă de transparență, dar finanțarea, din partea Arabiei Saudite, s-a dovedit mai pe urmă că nu era asigurată.Musk admite că muncește mult și că este extenuat. Au fost săptămâni în care a muncit 120 de ore șli intervaluri de trei-patru zile în care nu a părăsit fabrica, fiind esențială atingerea pragului de producție, de peste 5.000 de mașini Model 3/săptămână. Musk spune că din 2001 nu a mai avut o săptămână de concediu, iar atunci a fost ”țintuit” la pat de malarie.El mai spune că programul îi este atât de încărcat, încât abia a ajuns cu două ore înainte de începere la nunta fratelui său, în Catalonia și a plecat apoi imediat înapoi către fabrică.O parte dintre critici spun că Musk ia droguri recrwaționale ușoare, dar el neagă acest lucru. Ia însă adesea un sedativ care îl ajută să adoarmă, Ambien, însă criticii spun că și din cauza acestui medicament Musk se lansează în ”tirade” de tweet-uri neinspirate.Presa a scris de mai multe ori că cei de la Tesla caută un om care să-l ajute pe Musk, preluându-i o parte din sarcini. Musk spune că nu are idee să existe vreo astfel de căutare acum și adaugă că, dacă este găsit un om mai bun decât el, trebuie să fie adus și să i se dea job-ul.