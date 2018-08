În primele șapte luni s-au vândut aproape 500 de mașini electrice, de trei ori mai mult decât anul trecut

La autoturisme, topul pe mărci are pe primul loc Dacia, cu 28.494 unități (31,8% cotă de piață, pe un volum în creștere cu 31,6% față de primele șapte luni din 2017), urmată de Volkswagen cu 9.349 unități (10,4% cotă de piață, volume în creștere cu 23,3% față de 2017); Skoda 8.098 unităţi (9,1% din total piață, volume în creștere cu 27,5%); Renault 6.716 unităţi (7,5% din total piață, volume în creștere cu 18,9%) și Ford 5.473 unități (6,1% cotă de piață, volume mai mari cu 18,0%). Pe modele, cu cele 11.358 unități vândute, Dacia Logan continuă să fie cel mai bine vândut model în aceste prime șapte luni din 2018, el fiind urmat de Dacia Duster cu 7.430 unități, Dacia Sandero 5.864 unități, Renault Clio 3.225 unități și Skoda Octavia 3.125 unități.În funcţie de tipul de combustibil, ponderea autoturismelor cu motoare pe benzină continuă să crească, ajungând să dețină, după primele 7 luni din 2018, un procent de 59,4% din total, semnificativ mai mare (8.6pp) față de ponderea pe care o aveau în aceeași perioadă a lui 2017 (50,8%).În funcție de culoarea preferată, alb și gri domină în continuare cererea, acestea înregistrând o pondere de 27,8% și respectiv, 23,9% din totalul preferințelor. Urmează albastru cu o cotă 17,2% și negru cu 9,8%.În continuare, în România, vânzările sunt susținute, în principal, de către persoanele juridice, care acoperă 63% din totalul achizițiilor de autoturisme realizate în primele 7 luni ale anului. Este, însă, de remarcat faptul că numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în aceste prime 7 luni din 2018 (33.013 unități) este cu 32% mai mare decât cel aferent perioadei similare de anul trecut (25.096 unități); ca urmare, și ponderea lor a crescut în 2018 la 37% de la 35% în 2017.În ceea ce privește categoria autoturismelor rulate (al căror import este, în marea sa majoritate, nefiscalizat), se constată faptul că, în luna iulie 2018, volumul acestora a scăzut cu 4% comparativ cu luna similară a anului trecut. Ca urmare, pe ansamblul primelor șapte luni din 2018 consemnăm un număr total de autoturisme rulate înmatriculate în România (274.195 unități) mai mic cu 6,9% decât cel corespunzător perioadei similare din 2017.Ar fi, însă, de remarcat, pentru începutul acestui an, o oarecare îmbunătățire a vârstei autoturismelor rulate importate, acestea înregistrând creșteri de volume (+31%) pe segmentul de vârstă sub 7 ani (mai puțin poluante) și scăderi de cca. 22% pe segmentul celor peste 12 ani. Cu toate acestea, numărul autoturismelor rulate mai vechi de 10 ani, reprezintă cca. 63% (respectiv 170.288 unități) din totalul celor 269.112 de unități importate, fapt care contribuie la menținerea unei vârste medii ridicate a parcului auto din România (unul dintre cele mai învechite din Europa), spun cei de la APIA.