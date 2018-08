VIDEO Kalashnikov a dezvoltat o mașină electrică retro cu autonomie de 350 km

Compania Kalashnikov, celebră pentru armele sale automate, a vrut cu orice preț să se vorbească de ea și, la doar câteva zile după ce a prezentat un robot ciudat, a adus acum și o mașină electrică retro despre care spune însă că va ajunge să rivalizeze Tesla Motors, scrie The Guardian.





Acum câteva zile Kalashnikov a prezentat robotul Igorek care a fost, deasemenea, subiectul glumelor pe internet.





Compania Kalashnikov a lansat în ultimii ani colecții de haine, dar și produse diverse sub propriul brand, de la umbrele, până la huse pentru telefoane mobile.Acum, compania a prezentat CV-1, un concept de mașină electrică inspirată dintr-un model din anii 70, Izh-Kombi. Cei de la companie spun că este vorba de un ”supercar electric” cu autonomie de 350 km, o mașină care va rivaliza cu cele produse der liderii industriei.Nu este clar dacă mașina va fi produsă, iar dacă va fi, unde se va întâmpla asta, mai ales că această companie nu are fabrică de autoturisme.Pe rețelele sociale unii au rămas plăcut impresionați, dar alții at făcut glume ”Tancurile voastre sunt grozave, dar, vă rog, stați departe de mașini!”, spune un user.