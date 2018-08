FOTOGALERIE ​Cum a fost la Raliul Sibiului cu o mașină… electrică

​Din 2016 încoace am dat curs multor idei și articole năstrușnice pe tema electromobilității, iar cu ocazia Raliului Sibiului am făcut-o din nou. Am participat cu o mașină electrică! Înainte să concluzionați că raliu=viteză vă spun că nu despre viteză mare a fost vorba, ci despre viteză constantă. Am participat, așadar, la secțiunea de regularitate a acestui raliu. Cinci mașini electrice au fost înscrise în concurs: două BMW i3, un BMW i3s, un Renault Zoe Z.E. R110 și un Nissan Leaf. În mașina cu numărul de concurs 48 – un BMW i3s negru – Adelin Petrișor (pilot) și cu mine (copilot).