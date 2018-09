Mărcile germane au luat-o pe căi diferite pentru a aduce cât mai multe mașini electrice pe piață

Într-o analiză pe tema mașinilor electrice, Financial Times notează că Tesla Motors a anunțat încă din 2012 mașina Model 3 și la șase ani de la lansarea acesteia cei mai mulți producători nu au reușit să egaleze autonomia de atunci a vehiculului Tesla. Însă problema cu Tesla este că mult-așteptatul Model 3 are mari întârzieri, fiindcă producția nu a putut crește în ritmul promis de Elon Musk.Marile grupuri auto germane știu că mașinile electrice reprezintă viitorul, mai ales că sunt obligate de noile reguli să reducă emisiile medii ale mașinilor. Cum se poate ajunge însă la vânzări mari de mașini electrice? Răspunsul este văzut diferit de Volkswagen Group, Daimler și BMW: unii consideră că mașinile full-electrice trebuie construite pe o platformă cu totul nouă, special gândită pentru ele, alții spun că actualele modele pot fi adaptate pentru a deveni electrice, iar alții susțin o combinare a celor două abordări.”Pentru a face o mașină electrică adevărată trebuie să începi cu punerea pachetuluiu de baterii între roți și apoi să pornești în construirea mașinii”, spunea Herbert Diess, CEO al Volkswagen, citat de Financial Times. El spunea că trebuie să pornești de la un sistem eficient de baterii, cu autonomie bună și apoi ai libertatea de a gândi cum arată mașină și cât spațiu să aibă la interior.e-Up și eGolf, lansate acum câțiva ani, sunt versiuni modificate ale modeleor cu combustie internă. Volkswagen va transforma însă fabrica din Zwickau într-una pentru mașini electrice, iar primul model pe care îl va lansa va fi ID Neo, care ar trebui să apară în piață în 2019 și va avea o autonomie de 600 km. Vor urma, în anii ce vin, mai multe modele electrice Volkswagen care nu reprezintă simple modificări ale unor modele convenționale. În plus, marca de top Audi a început producția SUV-ului e-Tron.BMW a lansat de câțiva ani modelul electric i3, însă este doar începutul, compania promițând 25 de modele care până în 2025 vor dispune și de propulsie hibridă. BMW este adeptă a flexibilității și spune că în câțiva ani orice model din gamă va putea fi comandat și în versiune electrică. Compania nu este adepta ideii transformării unei uzine într-una care să producă doar mașini electrice.”Nu putem să ne permitem luxul ca două fabrici să nu producă. Dacă ai o abordare flexibilă poți mereu să gestionezi capacitatea uzinelor. Dacă ai o arhitectură specifică pentru mașini electrice, ce faci cu cea veche? Ce faci cu oamenii?”, se întreabă Harald Krueger, CEO al BMW.Există și o variantă de mijloc, adoptată de Daimler, companie care dezvoltă modele electrice de la zero, dar va adapta și câteva uzine pentru a putea fi produse mașini cu mai multe tipuri de trenuri de rulare. Markus Schaefer, șef de producție la Daimler, spune că trăim într-o lume incertă în care este greu să prevezi care vor fi volumele de vânzări. În acest context este bine să le ai pe toate; mașini electrice, hibride clasice, hibride plug-in, și posibil robo-taxiu-uri, pe viitor.Mercedes va lansa marți primul său SUV electric de la care sunt așteptate vânzări mari în Norvegia, cea mai mare piață europeană pentru vehicule electrice.Temerile marilor companii țin și de faptul că avansul mașinilor electrice poate duce la concedieri masive, fiindcă aceste mașini au mai puține componente decât cele convenționale. De exemplu motoarele pentru mașinile electrice sunt mult mai puțin complexe și au număr mic de piese, pentru fabricarea lor este nevoie de mult mai puțini oameni. Este nevoie de 3.990 de oameni pentru fabricarea a un milion de motoare, în timp ce 1.840 de oameni pot fabrica anual un milion de motoare pentru mașini electrice.