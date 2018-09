​VIDEO BMW lansează un asistent inteligent prin care șoferii pot interacționa cu diversele sisteme ale mașinii prin comanda de activare ”Hei, BMW!”

”Asistentul Personal Inteligent BMW învaţă rutine şi obiceiuri utilizatorului iar ulterior este capabil să le aplice în contextul potrivit. Astfel îi învaţă preferinţele şi poate oferi pe baza experienţei şi contextului - de exemplu, încălzirea scaunului sau locurile în care călătoresc frecvent ("Take me home")”, spune compania germană.









"Asistentul Personal Inteligent BMW se combină cu noul sistem de operare BMW 7.0 pentru a crea o formă digitală complet nouă de interacţiune cu automobilul tău BMW, care redefineşte întreaga experienţă a condusului", spune Dieter May, vicepreşedinte executiv BMW Group pentru produse digitale.

BMW promite că în viitor asistentul va fi compatibil şi cu alţi asistenţi vocali digitali, oferind astfel o legătură spre alte ecosisteme ce se dezvoltă rapid. ”Datorită conexiunii cu Open Mobility Cloud şi utilizării inteligenţei artificiale, capacităţile asistentului personal sunt îmbunătăţite continuu. Actualizările regulate, care pot fi realizate uşor pe smartphone şi în automobil prin intermediul funcţiei Remote Software Upgrade, vor continua să extindă gama de funcţii şi skilluri oferite”Ce va putea face asistentul inteligentEste familiarizat cu funcţiile automobilului şi este capabil să le opereze după cum este necesar. Replica "Hei, BMW! Mi-e frig" va solicita Asistentului Personal Inteligent BMW să ajusteze corespunzător temperatura din interiorul automobilului.În timp ce versiunea actuală este capabilă să memoreze setările preferate, îmbunătăţirile continue ale tehnologiei vor permite Asistentului Personal Inteligent să înveţe în viitor tot mai multe preferinţe şi setări favorite. Asistentul devine tot mai bun cu fiecare comandă dată, fiecare întrebare adresată şi fiecare setare făcută. Formarea bazei pentru toate acestea va fi portabilă, fiind inclusă în profilul digital al clientului - BMW ID. Acest profil realizează legătura între automobil, client şi lumea lor digitală.El este capabil să explice diferitele funcţii ale automobilului ("Cum funcţionează Asistentul pentru Faza Lungă?"), să ofere informaţii de stare actuală ("Nivelul uleiului este corect?") şi să răspundă la întrebări ("Ce mesaj de avertizare am primit?"). El ştie setările favorite ale conducătorului şi poate chiar să activeze o combinaţie a acestora pentru un confort superior. De exemplu, "Hei, BMW! Sunt obosit" declanşează un program de vitalitate care ajustează lumina ambientală, muzica şi temperatura, printre altele, astfel încât conducătorul să se simtă mai treaz.În viitor, asistentul va putea şi să ofere sfaturi de reducere a consumului de combustibil sau să gândească în perspectivă şi să avertizeze conducătorii dacă este nevoie. El ar putea alerta conducătorul de anumite probleme ("Presiunea pneurilor este scăzută"), de exemplu, să amintească de programările în service sau chiar să aranjeze o programare fără nici un ajutor suplimentar.BMW îl descrie ca fiind ”copilotul ideal” fiindcă devine util în special în timpul condusului de zi cu zi ("Hei, BMW! Caută cea mai apropiată staţie de alimentare de pe traseu").Pentru ca navigaţia să fie mai uşoară, conducătorii îi pot permite suplimentar să acceseze înregistrările din calendar şi contactele, după care va găsi un loc de parcare la destinaţia călătoriei, să ofere informaţii despre ambuteiajele de pe traseu şi să îi amintească şoferului de acestea în funcţie de context.În plus, asistentul notează destinaţiile spre care se călătoreşte frecvent. Integrarea asistentului în Microsoft Office 365 şi Skype for Business îi permite acestuia să se alăture teleconferinţelor la cererea conducătorului sau să citească e-mailurile, transformând astfel modelul BMW într-un birou mobil controlat vocal. Pe lângă toate acestea, Asistentul Personal Inteligent de la BMW poate fi util și pentru divertisment. Poate identifica instantaneu melodiile de la radio sau poate căuta posturile pentru genul muzical dorit ("Rulează muzică clasică, te rog!!).Asistentul Personal Inteligent va deveni disponibil cu control vocal în 23 de limbi şi pieţe din martie 2019. În SUA, Germania, Marea Britanie, Italia, Franţa, Spania, Elveţia, Austria, Brazilia, Japonia şi (din mai 2019) China.